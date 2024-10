Coahuilenses reaccionan a Claudia Sheinbaum: De las dudas al voto de confianza

“Tener una mujer en el Poder Ejecutivo no garantiza per se el cambio urgente que el país requiere. Hay una lista larga de pendientes en la agenda política y social, entre ellos, las personas en movilidad y la garantía de seguridad y protección”.

“El mensaje no me gustó, no fue un mensaje de una Presidenta, fue un mensaje de la presidenta de un partido, de sus aliados, nada más se dirigió a ellos, no asumió su papel de Presidenta de todos los mexicanos”.

Eduardo Garza, presidente de Canacintra Coahuila Sureste.