Colegio Maestras de la Fuente inaugura nuevos espacios deportivos para secundaria

El Colegio Maestras de la Fuente inauguró el pasado jueves 5 de marzo la rehabilitación de las canchas y nuevos espacios destinados a estudiantes de secundaria, con el objetivo de mejorar las condiciones para la práctica deportiva, fortalecer las actividades escolares y ofrecer instalaciones más seguras que favorezcan el desarrollo integral de los alumnos.

La directora del plantel, Alma Leticia Godina, explicó que estas acciones forman parte de los proyectos que se realizan con el respaldo y la confianza de los padres de familia, quienes contribuyen a mejorar la infraestructura para los estudiantes y a consolidar un entorno adecuado para su formación.

Godina destacó que una parte de los alumnos de este nivel han permanecido en la institución desde preescolar, reflejando la confianza de las familias en el proyecto educativo.

La intervención, explicó, consistió principalmente en la rehabilitación de tres canchas ubicadas en el patio del área de secundaria, utilizadas para actividades como futbol, voleibol y basquetbol, espacios que ahora cuentan con mejores condiciones para el desarrollo de las clases deportivas y actividades recreativas.

De acuerdo con la directora, el espacio ya existía, pero presentaba deterioro en el piso y en el equipamiento, por lo que fue necesaria su rehabilitación como parte del compromiso del colegio por garantizar condiciones más seguras para los estudiantes durante sus actividades físicas.

Además de la rehabilitación de las canchas, el proyecto incluyó adecuaciones para que el nivel de secundaria cuente con su propia área dentro del plantel, incluyendo sanitarios exclusivos para los estudiantes de este nivel, lo que permite una mejor organización de los espacios escolares.

Actualmente el nivel de secundaria cuenta con 127 alumnos que se beneficiarán con estas instalaciones, las cuales serán utilizadas para clases deportivas, actividades escolares al aire libre, talleres y clubes, así como para algunas actividades extracurriculares.

La directora señaló que estas mejoras forman parte de la estrategia del colegio para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes y mantener espacios adecuados para su formación académica y física.

