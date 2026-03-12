Colegio Maestras de la Fuente inaugura nuevos espacios deportivos para secundaria

Saltillo
/ 12 marzo 2026
    Colegio Maestras de la Fuente inaugura nuevos espacios deportivos para secundaria
    Reinauguración de canchas, presencia de alumnos, docentes, padres de familia y autoridades presentes.

La institución rehabilitó tres canchas en el área de secundaria y adecuó espacios para mejorar la seguridad y las actividades físicas de los estudiantes, con el apoyo de los padres de familia

El Colegio Maestras de la Fuente inauguró el pasado jueves 5 de marzo la rehabilitación de las canchas y nuevos espacios destinados a estudiantes de secundaria, con el objetivo de mejorar las condiciones para la práctica deportiva, fortalecer las actividades escolares y ofrecer instalaciones más seguras que favorezcan el desarrollo integral de los alumnos.

$!Canchas deportivas. FOTOS: OMAR SAUCEDO
La directora del plantel, Alma Leticia Godina, explicó que estas acciones forman parte de los proyectos que se realizan con el respaldo y la confianza de los padres de familia, quienes contribuyen a mejorar la infraestructura para los estudiantes y a consolidar un entorno adecuado para su formación.

$!El alumno Nicolás, de 1B, realiza su lanzamiento de canasta.
Godina destacó que una parte de los alumnos de este nivel han permanecido en la institución desde preescolar, reflejando la confianza de las familias en el proyecto educativo.

$!Remodelación de canchas de voleibol y basquetbol.
La intervención, explicó, consistió principalmente en la rehabilitación de tres canchas ubicadas en el patio del área de secundaria, utilizadas para actividades como futbol, voleibol y basquetbol, espacios que ahora cuentan con mejores condiciones para el desarrollo de las clases deportivas y actividades recreativas.

$!Bendición de imagen.
De acuerdo con la directora, el espacio ya existía, pero presentaba deterioro en el piso y en el equipamiento, por lo que fue necesaria su rehabilitación como parte del compromiso del colegio por garantizar condiciones más seguras para los estudiantes durante sus actividades físicas.

$!Autoridades presentes y maestros del nivel de secundaria.
Además de la rehabilitación de las canchas, el proyecto incluyó adecuaciones para que el nivel de secundaria cuente con su propia área dentro del plantel, incluyendo sanitarios exclusivos para los estudiantes de este nivel, lo que permite una mejor organización de los espacios escolares.

$!Celebración de misa.
Actualmente el nivel de secundaria cuenta con 127 alumnos que se beneficiarán con estas instalaciones, las cuales serán utilizadas para clases deportivas, actividades escolares al aire libre, talleres y clubes, así como para algunas actividades extracurriculares.

$!Bendición de áreas deportivas.
La directora señaló que estas mejoras forman parte de la estrategia del colegio para fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes y mantener espacios adecuados para su formación académica y física.

-127 estudiantes de secundaria se beneficiarán con los nuevos espacios deportivos inaugurados en el plantel

A DETALLE

-La directora Alma Leticia Godina encabezó la inauguración de las canchas rehabilitadas en el área de secundaria del Colegio Maestras de la Fuente.

-Estudiantes de secundaria estrenaron las nuevas canchas deportivas rehabilitadas para la práctica de futbol, voleibol y basquetbol.

-Con el apoyo de padres de familia, el Colegio Maestras de la Fuente mejoró la infraestructura deportiva destinada a los alumnos de secundaria.

-Las nuevas instalaciones deportivas permitirán realizar clases de educación física, actividades recreativas y talleres al aire libre.

