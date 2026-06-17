Colonos de Saltillo denuncian a asaltante armado

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Saltillo
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    Colonos de Saltillo denuncian a asaltante armado
    Temen por que llevaba supuestamente una arma de fuego Cortesía
    Colonos de Saltillo denuncian a asaltante armado
    Corrió con dirección a la colonia Omega Cortesía
    Colonos de Saltillo denuncian a asaltante armado
    Se iba despojando de sus prendas Cortesía
    Colonos de Saltillo denuncian a asaltante armado
    Llevaba ropa de operario Cortesía
    Colonos de Saltillo denuncian a asaltante armado
    Regreso para intimidar a la dependiente Cortesía

El sujeto ingresó a un comercio y despojó al empleado de un monto en efectivo

Una movilización por parte de ciudadanos de la colonia Nazario Ortiz Garza se registró la mañana de este miércoles, luego de que se perpetrara un robo a mano armada en un comercio denominado Tecate Six.

Cerca de las 10:30 horas, a las instalaciones del negocio, ubicado en el cruce de Vito Alessio Robles y Seferino Domínguez, ingresó un hombre vestido con ropa de operario. Al acercarse a la dependiente, le mostró un arma y le exigió el dinero de las ventas.

Una vez que obtuvo alrededor de 5 mil pesos, salió del establecimiento y huyó corriendo hacia el interior de la colonia, con dirección, según testigos, a la colonia Omega. Sin embargo, pese a los esfuerzos de las autoridades y al análisis de las cámaras de vigilancia, no fue posible localizarlo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/descubren-toma-clandestina-en-general-cepeda-aseguran-pipa-conectada-y-camionetas-MB21466479

De acuerdo con los reportes, el sujeto escapó corriendo en zigzag por las calles Primera y Cuarta, donde se le perdió el rastro, ya que durante la huida se fue despojando de algunas de sus prendas de vestir.

Una vez más, vecinos de la colonia Nazario Ortiz Garza solicitaron a las autoridades reforzar la vigilancia en el sector, ya que anteriormente habían enfrentado situaciones similares y no desean volver a vivir este tipo de hechos.

Asimismo, hicieron un llamado a comerciantes y habitantes de la zona para que extremen precauciones, debido a que el responsable portaba un arma de fuego. Hasta el momento se desconoce si se trataba de un arma real o de una réplica; sin embargo, recomendaron mantenerse alerta y reportar cualquier situación sospechosa.

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