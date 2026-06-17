Colonos de Saltillo denuncian a asaltante armado

Una movilización por parte de ciudadanos de la colonia Nazario Ortiz Garza se registró la mañana de este miércoles, luego de que se perpetrara un robo a mano armada en un comercio denominado Tecate Six.

Cerca de las 10:30 horas, a las instalaciones del negocio, ubicado en el cruce de Vito Alessio Robles y Seferino Domínguez, ingresó un hombre vestido con ropa de operario. Al acercarse a la dependiente, le mostró un arma y le exigió el dinero de las ventas.

Una vez que obtuvo alrededor de 5 mil pesos, salió del establecimiento y huyó corriendo hacia el interior de la colonia, con dirección, según testigos, a la colonia Omega. Sin embargo, pese a los esfuerzos de las autoridades y al análisis de las cámaras de vigilancia, no fue posible localizarlo.