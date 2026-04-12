Comerciante se impacta contra camión de pasajeros, en Saltillo

Un comerciante ambulante resultó con una herida en la ceja izquierda tras chocar el mototriciclo que conducía contra un camión de “Aquí Vamos Gratis”.

Luis N., de 18 años de edad, fue valorado por paramédicos de una empresa privada. Mencionó que no necesitó ser trasladado a una clínica, pero sí le aconsejaron acudir a las instalaciones de la Cruz Roja para la suturación.

El joven aceptó su responsabilidad y explicó que, al circular por el bulevar Francisco Coss, delante de él transitaba el camión con el número S02. Al llegar al cruce con la calle Cuatrociénegas, el camión detuvo su marcha para subir a un pasajero.

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En ese momento, la moto derrapó y se impactó contra la parte trasera del camión, al cual le causó daños mínimos. No acudió ninguna autoridad de tránsito; únicamente se presentó personal del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS).

Finalmente, se llegó a un acuerdo entre los participantes del accidente sin necesidad de consignarlos ante la Fiscalía General del Estado.