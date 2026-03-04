Comerciantes del Centro de Saltillo respaldan marcha del 8M y llaman al respeto

Con motivo de la marcha y actividades programadas en el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo expresó su respeto hacia las manifestaciones previstas para la fecha.

El gremio, que agrupa a negocios establecidos en el primer cuadro de la ciudad, reconoció la relevancia de esta jornada y reiteró su disposición para que las actividades se desarrollen en un ambiente de orden, respeto y civilidad.

“Apoyamos las actividades que se realizan en el marco del 8 de marzo y confiamos en que esta jornada se llevará a cabo con orden y respeto”, señaló el presidente de los Comerciantes del Centro Histórico, Alan Cristian Duarte.