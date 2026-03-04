Comerciantes del Centro de Saltillo respaldan marcha del 8M y llaman al respeto
COMPARTIR
TEMAS
El gremio reconoce la relevancia social del Día Internacional de la Mujer y sus manifestaciones
Con motivo de la marcha y actividades programadas en el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo expresó su respeto hacia las manifestaciones previstas para la fecha.
El gremio, que agrupa a negocios establecidos en el primer cuadro de la ciudad, reconoció la relevancia de esta jornada y reiteró su disposición para que las actividades se desarrollen en un ambiente de orden, respeto y civilidad.
TE PUEDE INTERESAR: Prevén hasta 15 mil asistentes en marcha 8M en Saltillo
“Apoyamos las actividades que se realizan en el marco del 8 de marzo y confiamos en que esta jornada se llevará a cabo con orden y respeto”, señaló el presidente de los Comerciantes del Centro Histórico, Alan Cristian Duarte.
Los integrantes de la asociación informaron que mantienen comunicación con las autoridades correspondientes con el objetivo de que la movilización y eventos transcurran con tranquilidad para todas y todos.
Asimismo, destacaron que el Centro Histórico es un espacio común de trabajo y convivencia, por lo que reafirmaron su voluntad de contribuir a que esta fecha se viva bajo un esquema de responsabilidad compartida entre ciudadanía, organizadoras y autoridades.