Comerciantes del Centro de Saltillo respaldan marcha del 8M y llaman al respeto

Saltillo
/ 4 marzo 2026
    Comerciantes del Centro de Saltillo respaldan marcha del 8M y llaman al respeto
    Los comerciantes buscan equilibrio entre el derecho a la protesta y la actividad económica. CORTESÍA

El gremio reconoce la relevancia social del Día Internacional de la Mujer y sus manifestaciones

Con motivo de la marcha y actividades programadas en el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo expresó su respeto hacia las manifestaciones previstas para la fecha.

El gremio, que agrupa a negocios establecidos en el primer cuadro de la ciudad, reconoció la relevancia de esta jornada y reiteró su disposición para que las actividades se desarrollen en un ambiente de orden, respeto y civilidad.

“Apoyamos las actividades que se realizan en el marco del 8 de marzo y confiamos en que esta jornada se llevará a cabo con orden y respeto”, señaló el presidente de los Comerciantes del Centro Histórico, Alan Cristian Duarte.

Existe disposición de colaboración para que la jornada se desarrolle en orden y civilidad. CORTESÍA

Los integrantes de la asociación informaron que mantienen comunicación con las autoridades correspondientes con el objetivo de que la movilización y eventos transcurran con tranquilidad para todas y todos.

Asimismo, destacaron que el Centro Histórico es un espacio común de trabajo y convivencia, por lo que reafirmaron su voluntad de contribuir a que esta fecha se viva bajo un esquema de responsabilidad compartida entre ciudadanía, organizadoras y autoridades.

