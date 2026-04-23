Mejora seguridad en el centro de Saltillo; delitos bajan hasta 50%, reconocen comerciantes

El líder gremial estimó que la incidencia delictiva ha disminuido considerablemente, al señalar que el sistema de videovigilancia y los rondines constantes han generado un entorno más seguro para visitantes y locatarios.

La seguridad en el primer cuadro de la ciudad ha mostrado mejoras significativas gracias a la implementación de tecnología y el reforzamiento de la vigilancia, informó Christian Duarte, representante de los comerciantes del Centro.

“Yo creo que hasta en un 50 por ciento ha bajado la incidencia; se mantienen, de repente, los robos hormiga, pero en comparación con otros años la situación es mejor”, detalló Duarte.

En cuanto a la convivencia urbana, se pronunció sobre el ruido generado por bares y restaurantes, y solicitó el respeto al reglamento municipal para no afectar la tranquilidad de quienes habitan en la zona.

“Nosotros buscamos que haya regulación, que tanto restaurantes como bares cumplan con el reglamento en materia de ruido y niveles de decibeles”, señaló respecto a la operación nocturna.

Agregó que, aunque la mayoría de los negocios establecidos cumple con las normas, algunos locales de reciente apertura elevan el volumen para atraer clientes, por lo que han solicitado a la autoridad mantener inspecciones constantes.

Otro punto de preocupación para el sector es el crecimiento del comercio ambulante en zonas peatonales como Paseo Capital, lo cual consideran una competencia desleal frente a los negocios formales que cumplen con el pago de impuestos.

“Sí ha crecido un poco el ambulantaje y queremos que no siga aumentando; buscamos que se regule para que todos trabajemos en igualdad de condiciones y paguemos los impuestos correspondientes”, puntualizó Christian Duarte.