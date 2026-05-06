Comisaría detiene a sujeto por robo en lote de autos, en Saltillo

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a un hombre originario de Monterrey, señalado por presuntamente cometer robos en agencias automotrices ubicadas al norte de la ciudad.

El reporte fue emitido a través de los grupos de WhatsApp de seguridad, luego de que trabajadores de una agencia Nissan informaran que un individuo aprovechó un momento de descuido para llevarse una cartera que contenía dinero en efectivo y tarjetas bancarias.

Según el personal del establecimiento, las cámaras de vigilancia captaron el momento de los hechos, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades.

Tras acudir al sitio, policías municipales lograron la detención de Edgar Jaime, de 47 años.

Posteriormente, empleados de otras agencias compartieron en el mismo grupo de comunicación que el hombre había sido visto rondando distintos negocios. Incluso, en una agencia Honda lo señalaron como presunto responsable del robo de una tablet perteneciente a un módulo de atención.

Las autoridades informaron que el detenido cuenta con antecedentes. El 26 de junio del año pasado fue arrestado en Monterrey tras ser acusado de sustraer el teléfono celular de una empleada de un comercio. Además, en marzo de ese mismo año concluyó una sentencia de dos años y medio en el Penal de Apodaca por el delito de robo.

Finalmente, el hombre quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras que la Comisaría exhortó a posibles afectados a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila.