Como cada domingo, Saltillo se activa con la Ruta Recreativa

El deporte, la convivencia familiar y el cuidado de los animales se combinaron este domingo en una nueva jornada de la Ruta Recreativa de Saltillo, donde personas de distintas edades aprovecharon el cierre de semana para realizar actividad física al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el bulevar Venustiano Carranza comenzó a recibir a corredores, ciclistas, caminantes y familias que acudieron a disfrutar de este espacio habilitado por el Gobierno Municipal para fomentar estilos de vida activos y la convivencia.

La jornada también contó con servicios de atención a la salud. La Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo en el que se brindó atención a los asistentes que requirieron alguno de los servicios disponibles durante el recorrido. Las mascotas también tuvieron un espacio dentro de las actividades dominicales. El Centro de Bienestar de los Seres Sintientes (CEBISS) ofreció vacunación antirrábica y desparasitación para animales de compañía, además de promover entre los asistentes la adopción responsable.

La bicicleta tuvo igualmente un papel destacado durante la jornada, con la presentación de BiciApp Saltillo, herramienta desarrollada por el Instituto Municipal de Planeación para la comunidad ciclista de la capital coahuilense. Como parte de la presentación de la aplicación se realizó la rodada “Appedalear por Saltillo”, que tuvo como punto de partida la explanada del Tecnológico de Saltillo y posteriormente se incorporó al recorrido de la Ruta Recreativa. La actividad permitió a los participantes recorrer parte de la ciudad en bicicleta y, al mismo tiempo, conocer una herramienta enfocada en quienes utilizan este medio de transporte para desplazarse por Saltillo. La Ruta Recreativa se mantiene como una de las alternativas de convivencia y activación física que el Gobierno Municipal ofrece cada domingo sobre el bulevar Venustiano Carranza, donde se habilita el espacio para que la población pueda realizar actividades deportivas y recreativas con mayor seguridad.

Durante el horario de verano, el paseo dominical permanece abierto de 6:30 a 11:30 horas, por lo que las autoridades municipales invitaron a la población a participar en las próximas jornadas. Con actividades deportivas, servicios de salud, atención para mascotas y propuestas dirigidas a la comunidad ciclista, la Ruta Recreativa busca ofrecer un espacio de encuentro para las familias saltillenses y promover hábitos saludables durante los fines de semana.