Saltillo continúa reforzando el mantenimiento de vialidades con más iluminación, limpieza y seguridad

Con trabajos simultáneos de rehabilitación, limpieza, iluminación y mantenimiento de infraestructura vial, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene un programa permanente para mejorar las condiciones de las principales avenidas y calles de la ciudad. Las acciones, impulsadas por el alcalde Javier Díaz González y respaldadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, contemplan distintos puntos de la capital coahuilense, con especial atención en aquellos espacios que registran mayor flujo vehicular o que requieren mantenimiento para fortalecer la seguridad de automovilistas y peatones.

Entre las labores realizadas se encuentra la aplicación de pintura y conservación de barreras de contención, así como el mantenimiento de sus soportes. También se lleva a cabo el retiro, reacomodo y sustitución de muros de concreto que presentan daños. Estos trabajos se desarrollan en vialidades como los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Fundadores, donde la infraestructura de protección vial es sometida a labores de mantenimiento para conservarla en condiciones adecuadas. A la par, las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” mantienen recorridos de limpieza en diferentes sectores de Saltillo. Las labores incluyen barrido manual y con maquinaria especializada, además de desazolve y retiro de maleza en vialidades como Isidro López Zertuche, Emilio Arizpe de la Maza, Mirasierra, José Musa de León y Antonio Cárdenas, entre otras.

El objetivo, de acuerdo con el Gobierno Municipal, es mantener despejadas las vialidades y contribuir a que los conductores cuenten con mejores condiciones de circulación. “Nuestro principal objetivo es tener vialidades funcionales, seguras y en mejores condiciones para todas y todos, con una atención permanente que responda a las necesidades de movilidad de una ciudad que sigue creciendo”, señaló el alcalde Javier Díaz. Otro de los frentes de trabajo corresponde a la iluminación. El Municipio instaló nuevas luminarias a lo largo del periférico Luis Echeverría Álvarez, intervención que busca ampliar la visibilidad durante los recorridos nocturnos y reforzar las condiciones de seguridad para quienes transitan por esta importante arteria. Los trabajos también abarcan túneles y pasos a desnivel, donde se realizan labores de limpieza y aplicación de pintura. Asimismo, se efectúa la delimitación de carriles centrales y el pintado de cordones cuneta ubicados en los camellones de las principales vialidades. De manera paralela, continúan las acciones de rehabilitación de pavimento en sectores que presentan deterioro. Las cuadrillas municipales atienden tanto avenidas principales como calles al interior de las colonias, con trabajos distribuidos en las zonas sur, oriente, poniente, norte y centro de Saltillo.

El mantenimiento de calles y avenidas representa una de las demandas recurrentes de la población, por lo que el Ayuntamiento mantiene estas intervenciones como parte de una estrategia de atención continua a la infraestructura urbana. Con este conjunto de acciones, la administración municipal busca atender las vialidades desde distintos frentes: pavimentación, iluminación, señalización, limpieza y mantenimiento de infraestructura de protección, con la finalidad de ofrecer mejores condiciones de movilidad en una ciudad que mantiene su crecimiento urbano.