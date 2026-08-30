Saltillo continúa reforzando el mantenimiento de vialidades con más iluminación, limpieza y seguridad

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    Saltillo continúa reforzando el mantenimiento de vialidades con más iluminación, limpieza y seguridad
    Cuadrillas municipales realizan labores de mantenimiento y limpieza en las principales vialidades de Saltillo. CORTESÍA

El Municipio mantiene labores de rehabilitación, limpieza, señalización e iluminación en distintos sectores de Saltillo para mejorar la movilidad y seguridad vial

Con trabajos simultáneos de rehabilitación, limpieza, iluminación y mantenimiento de infraestructura vial, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene un programa permanente para mejorar las condiciones de las principales avenidas y calles de la ciudad.

Las acciones, impulsadas por el alcalde Javier Díaz González y respaldadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, contemplan distintos puntos de la capital coahuilense, con especial atención en aquellos espacios que registran mayor flujo vehicular o que requieren mantenimiento para fortalecer la seguridad de automovilistas y peatones.

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$!El alcalde Javier Díaz González supervisa las acciones encaminadas a mejorar la seguridad y funcionalidad de las vialidades de Saltillo.
El alcalde Javier Díaz González supervisa las acciones encaminadas a mejorar la seguridad y funcionalidad de las vialidades de Saltillo. CORTESÍA

Entre las labores realizadas se encuentra la aplicación de pintura y conservación de barreras de contención, así como el mantenimiento de sus soportes. También se lleva a cabo el retiro, reacomodo y sustitución de muros de concreto que presentan daños.

Estos trabajos se desarrollan en vialidades como los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Fundadores, donde la infraestructura de protección vial es sometida a labores de mantenimiento para conservarla en condiciones adecuadas.

A la par, las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” mantienen recorridos de limpieza en diferentes sectores de Saltillo. Las labores incluyen barrido manual y con maquinaria especializada, además de desazolve y retiro de maleza en vialidades como Isidro López Zertuche, Emilio Arizpe de la Maza, Mirasierra, José Musa de León y Antonio Cárdenas, entre otras.

$!Las labores de mantenimiento se extienden a bulevares y calles de distintos sectores de Saltillo.
Las labores de mantenimiento se extienden a bulevares y calles de distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

El objetivo, de acuerdo con el Gobierno Municipal, es mantener despejadas las vialidades y contribuir a que los conductores cuenten con mejores condiciones de circulación.

“Nuestro principal objetivo es tener vialidades funcionales, seguras y en mejores condiciones para todas y todos, con una atención permanente que responda a las necesidades de movilidad de una ciudad que sigue creciendo”, señaló el alcalde Javier Díaz.

Otro de los frentes de trabajo corresponde a la iluminación. El Municipio instaló nuevas luminarias a lo largo del periférico Luis Echeverría Álvarez, intervención que busca ampliar la visibilidad durante los recorridos nocturnos y reforzar las condiciones de seguridad para quienes transitan por esta importante arteria.

Los trabajos también abarcan túneles y pasos a desnivel, donde se realizan labores de limpieza y aplicación de pintura. Asimismo, se efectúa la delimitación de carriles centrales y el pintado de cordones cuneta ubicados en los camellones de las principales vialidades.

De manera paralela, continúan las acciones de rehabilitación de pavimento en sectores que presentan deterioro. Las cuadrillas municipales atienden tanto avenidas principales como calles al interior de las colonias, con trabajos distribuidos en las zonas sur, oriente, poniente, norte y centro de Saltillo.

$!Trabajadores municipales rehabilitan infraestructura vial y atienden tramos de pavimento deteriorado en distintos sectores de la ciudad.
Trabajadores municipales rehabilitan infraestructura vial y atienden tramos de pavimento deteriorado en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

El mantenimiento de calles y avenidas representa una de las demandas recurrentes de la población, por lo que el Ayuntamiento mantiene estas intervenciones como parte de una estrategia de atención continua a la infraestructura urbana.

Con este conjunto de acciones, la administración municipal busca atender las vialidades desde distintos frentes: pavimentación, iluminación, señalización, limpieza y mantenimiento de infraestructura de protección, con la finalidad de ofrecer mejores condiciones de movilidad en una ciudad que mantiene su crecimiento urbano.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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