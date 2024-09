Si te dicen algo así es fácil cuestionarlo. Por eso llego incrédulo, esperando un poco de espectacularidad en una mundana rutina. Todavía no sé que estoy profundamente equivocado.

Es el último mes del verano y me invitan a pasar una noche en este complejo que, aseguran sus propietarios, quiere devolverle al centro de la ciudad cierta dignidad que se ha perdido y ofrecer la más alta calidad en el servicio.

El interior es discreto, sobrio y elegante. La cama king size en verdad me trata como un rey. A uno de los costados yace un pequeño sarape enmarcado. La televisión, que incluye una cuenta gratuita de Netflix está colocada a un costado, de manera que no robe el protagonismo a la arquitectura. Ese detalle se repite en todos los cuartos.

Existen dos detalles que se agradecen de sobremanera dentro y fuera de los cuartos. Que no hay un solo cable a la vista y que todo el terreno es plano. Decisiones, ambas, estéticas y funcionales.

La regadera, como es el caso en el resto de alcobas, cae en la parte central del cuarto de aseo, dando más movilidad durante la ducha. Si ya me tenían desde los herrajes bicentenarios preñados de historia, la señorial bata de baño me convence de que debo ser la persona más distinguida entre mis iguales.

¿Cómo no soltar un rato la prisa del mundo moderno y dejar que los sentidos exploten cada cual, uno a uno y todos al mismo tiempo, en este diamante bruñido de un México diluido en la historia que firma matrimonio todos los días con la palabra hospitalidad?

¿Cómo no estar convencido de que en la esquina de Morelos y Ramos Arizpe se respira un Coahuila donde la mística colonial, la nostalgia posindependentista, la resaca de la Revolución y exactas caricias del futuro conviven en armonía?

¿Cómo no sentir así que soy un peregrino extraviado en la encrucijada de los tiempos si las dos casonas rescatadas y restauradas son una del siglo XIX y otra de los años 30?

Más allá de los trabajos de restauración, remodelación y preservación de La Gloria, ¿cuántas casas habría como estas en el Saltillo de antes? Un historiador cuyo nombre me guardo dice que incluso entre familias ricas eran escasas. Unas 10 a los mucho.

Las preguntas no dejan de llegar. ¿Quién habrá caminado por estos lóbregos pasillos hace 200 años?, ¿las calles afuera estarían empedradas haciendo sonar los cascos de los caballos y las ruedas de las carretas o ese ruido sería amortiguado por la tierra compacta?, ¿aquello que murmura soy yo o algún otro viajero o el encino?

Voy al jardín para desayunar. Entre una diestra variedad, el menú honra los ingredientes regionales como la salsa de chicharrón, la empanada de chabacano o los huevos montados sobre los tradicionales tamales saltillenses. Yo pido una recomendación para presumirle a mis amigos, y deshabitado de la prudencia, la acepto: unos huevos benedictinos. Dos piezas que vienen entre un croissant bañados con salsa holandesa. Café y jugo de naranja, s’il vous plaît!

El sol que todo lo baña nos alcanza lento, pero conquistador. Qué buena vida. Qué hermoso momento. Qué gran lugar. No quiero que se termine. No me quiero ir de aquí.