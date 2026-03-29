‘Comuniquemos paz a quienes se sienten amenazados’, dice el Obispo de Saltillo en el Domingo de Ramos

El Obispo de Saltillo, Hilario González García, llevó a cabo la misa del Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén y el inicio de la feligresía cristiana. Ante una feligresía que no falló a la tradición de la bendición de ramos, el Obispo de Saltillo hizo un llamado a la sociedad de Saltillo a renovar su compromiso con el mensaje de Jesucristo, sobre todo en los procesos de guerra por los que actualmente atraviesa el mundo entero.

“Mantengamos nuestra paz interior y comuniquemos esa paz a quienes se sienten amenazados por la crueldad”, dijo. En entrevista, el Obispo reiteró el llamado del papa León XIV a los católicos y cristianos a recordar que Jesús desarrollaba un mensaje de reconciliación y compasión ante todas las injusticias.

“Estamos en una situación de guerra en el mundo, y el papa León nos ha pedido que reconozcamos la necesidad de desarmar nuestras palabras, tener actitudes de paz, no de guerra. Sabemos que esto es un gesto de humildad de este rey, este profeta, que viene a compartirnos la palabra de Dios”, dijo. Hizo un llamado a ser activos en la feligresía y a ser introspectivos durante estas fechas, recordando la pasión de Cristo y no únicamente los periodos vacacionales. “Hay que vivir la Semana Santa con mucha piedad, devoción, espacios de silencio y espacios de convivencia familiar. Las vacaciones no significan que nos desentendamos de Dios; al contrario, es la oportunidad de encontrarnos con Dios y con la familia”, dijo. “Esperemos que todos encontremos en Jesús el modelo de paz, de humildad para salir adelante”, agregó.

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