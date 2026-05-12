Con entrada gratuita, Museo de las Aves celebrará el Día Internacional de los Museos

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    Con entrada gratuita, Museo de las Aves celebrará el Día Internacional de los Museos
    Familias y visitantes podrán recorrer las cinco salas de exhibición del recinto y conocer la diversidad de aves que forman parte del patrimonio natural de México. MUSAVE
Elena Vega
por Elena Vega

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En el marco del Día Internacional de los Museos, el Museo de las Aves de México ofrecerá acceso gratuito este 17 de mayo para que familias y visitantes recorran sus salas de exhibición

Con motivo del Día Internacional de los Museos, que se conmemora cada 18 de mayo, el Museo de las Aves de México en Saltillo anunció que abrirá sus puertas con entrada gratuita para todo el público este próximo domingo 17 de mayo, como parte de una jornada especial dedicada a promover la cultura, la educación y la conservación ambiental.

A través de sus redes sociales, el recinto invitó a las familias coahuilenses y visitantes a recorrer sus cinco salas de exhibición y descubrir la riqueza del mundo de las aves, consideradas una de las especies más representativas de la biodiversidad mexicana.

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“Celebremos juntos la importancia de los museos como espacios para conocer, valorar y conservar”, compartió el museo en la publicación difundida para anunciar la actividad.

El evento busca acercar a niñas, niños, jóvenes y adultos a uno de los recintos culturales más emblemáticos de Saltillo, donde además de exhibiciones científicas y educativas, se promueve la conciencia ambiental y la preservación de distintas especies.

UNA FECHA CON HISTORIA GLOBAL

El Día Internacional de los Museos no solo representa una oportunidad para visitar recintos culturales de manera gratuita. Detrás de esta celebración existe una historia de casi cinco décadas impulsada por el Consejo Internacional de Museos, organismo que instauró oficialmente esta conmemoración en 1977 durante una Asamblea General celebrada en Moscú.

Desde entonces, el objetivo ha sido sensibilizar a la sociedad sobre el papel que desempeñan los museos como espacios de intercambio cultural, construcción de identidad y fortalecimiento de la paz entre comunidades y naciones.

Además de preservar piezas históricas, científicas y artísticas, los museos han evolucionado hasta convertirse en centros dinámicos de aprendizaje y participación social, alejándose de la antigua percepción de ser lugares estáticos o exclusivos.

Actualmente, la celebración involucra a más de 150 países y cerca de 37 mil museos alrededor del mundo, que organizan exposiciones, talleres, actividades interactivas y jornadas de puertas abiertas para acercar a las comunidades a estos espacios culturales.

TEMAS ANUALES Y NUEVAS EXPERIENCIAS

Desde 1992, el ICOM establece un tema distinto cada año para enfocar las actividades de los museos participantes en problemáticas o desafíos contemporáneos como el cambio climático, la salud mental, la inclusión o la transformación digital.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/cadena-cnn-destaca-la-lucha-de-silvia-ortiz-20-anos-buscando-a-fanny-en-torreon-DG20625305

Derivado del éxito de esta conmemoración, en distintas ciudades del mundo también se ha popularizado “La Noche de los Museos”, iniciativa en la que los recintos extienden sus horarios y ofrecen recorridos nocturnos, espectáculos y actividades especiales para atraer nuevos públicos.

Aunque la fecha oficial del Día Internacional de los Museos es el 18 de mayo, en muchos países las actividades se extienden durante todo el fin de semana o incluso a lo largo del mes.

En este contexto, el Museo de las Aves de México se suma nuevamente a esta celebración internacional con una jornada gratuita que busca reforzar la importancia de los espacios culturales y ambientales dentro de la vida comunitaria.

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Elena Vega

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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