Cadena CNN destaca la lucha de Silvia Ortiz: 20 años buscando a ‘Fanny’ en Torreón

En un reportaje especial publicado este 10 de mayo, en el marco del Día de las Madres, CNN destaca la incansable labor de su madre, Silvia Ortiz, quien tras dos décadas de búsqueda se ha convertido en un referente nacional del activismo y fundadora del colectivo Grupo V.I.D.A. (Víctimas por sus Derechos en Acción).

TORREÓN, COAHUILA. – La cadena internacional de noticias CNN puso nuevamente el foco sobre uno de los casos de desaparición más emblemáticos y dolorosos del norte de México: el de Silvia Stephanie Sánchez-Viesca Ortiz, conocida cariñosamente como ”Fanny”, quien desapareció en Torreón el 5 de noviembre de 2004.

UNA HERIDA ABIERTA DESDE 2004

La nota de CNN relata cómo la vida de la familia Sánchez-Viesca cambió en un instante cuando Fanny, entonces de 16 años, caminaba de regreso a casa tras un partido de básquetbol. Por falta de apenas dos pesos para el transporte, la menor tuvo que caminar, momento en el que, según las investigaciones, fue privada de su libertad.

El medio internacional subraya los puntos clave que han mantenido el caso en la opinión pública:

La inacción oficial: Silvia Ortiz denuncia que, durante años, las autoridades mexicanas han mostrado una “poca voluntad” para resolver el caso, enfrentando negligencias desde las primeras horas de la desaparición.

Teorías y falsas esperanzas: El reportaje menciona cómo la familia ha tenido que lidiar con versiones que vinculaban a Fanny con líderes del crimen organizado (como el caso de “El Lazca”), teorías que la madre ha desmentido o exigido que se prueben con evidencia científica, sin que hasta ahora haya resultados concluyentes.

El surgimiento de Grupo V.I.D.A.: Lo que comenzó como una búsqueda individual se transformó en un movimiento colectivo. CNN resalta que Silvia ya no solo busca a su hija, sino que ayuda a cientos de familias a rastrear campos y fosas clandestinas en la Comarca Lagunera, armadas con picos, palas y, recientemente, indumentaria especializada.