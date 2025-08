Concreto permeable: una solución para vialidades que se inundan en Saltillo

Ante las cada vez más frecuentes lluvias atípicas, la infraestructura vial de Saltillo se enfrenta a desafíos constantes. Collins Creth Camp Bennett, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, destacó en una reciente entrevista el potencial del concreto permeable como una alternativa viable y eficiente para prevenir encharcamientos y el deterioro de las calles.

¿QUÉ ES EL CONCRETO PERMEABLE Y CÓMO FUNCIONA?

Creth Bennett explicó que el concreto permeable es un material diseñado para permitir el paso del agua a través de su estructura. A diferencia del concreto tradicional, que es impermeable, este material facilita que el agua de lluvia o escurrimientos se filtre, penetrando hasta la capa base y dirigiéndose hacia los costados de la vialidad. De esta manera, el agua busca su salida sin acumularse en la superficie ni dañar la estructura de la calle.

“Este sistema se utiliza en calles, patios y estacionamientos para evitar encharcamientos”, afirmó el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. “El agua penetra y llega hasta la capa de base impregnada, se va entre la capa de concreto y la capa de base, y se dirige hacia las orillas para buscar su salida sin dañar las vialidades.”

COSTOS Y COMPLEJIDAD DE INSTALACIÓN

En cuanto a los costos, Creth Bennett señaló que el concreto hidráulico permeable tiene un costo mínimo de 2 a 1 en comparación con el pavimento convencional. Respecto a la instalación, indicó que “no es como poner un piso de concreto normal o una calle de concreto”, y aunque en Saltillo, por ejemplo, no se tiene registro de su uso generalizado, su implementación no presenta una complejidad excesiva. La clave reside en el suministro de este material específico.

EL PRECEDENTE DEL “SMA” EN VIALIDADES

El ingeniero también hizo referencia a una experiencia similar con el “SMA” (Stone Matrix Asphalt) en la curva de Luis Echeverría en el “Muro de los Lamentos” en Saltillo. Explicó que este material, una carpeta asfáltica permeable, también permite que el agua se filtre y se desplace entre las capas de asfalto.

“Tú pasas por arriba y no ves encharcamiento, lo ves húmedo, pero no lo ves encharcado, no lo ves con lámina de agua”, detalló. Este ejemplo sirve para ilustrar cómo tecnologías similares ya han sido implementadas con éxito para manejar el flujo del agua en vialidades.

RECOMENDACIONES DEL COLEGIO ANTE LAS LLUVIAS ATÍPICAS

Si bien el Colegio de Ingenieros Civiles no puede controlar el clima, Creth Bennett enfatizó la importancia de una adecuada gestión del agua. “A lo que nosotros hemos estado recomendando, pues es tener bien los escurrimientos de agua para que no haya encharcamientos, y toda el agua pueda correr libremente aguas abajo”, concluyó.

La adopción de materiales como el concreto permeable podría ser una estrategia clave para que las ciudades mexicanas, como Saltillo, mejoren su resiliencia frente a los fenómenos meteorológicos extremos y garanticen la durabilidad de su infraestructura vial.