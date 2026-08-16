Conductor los impacta en Fundadores, en Saltillo, y los deja con la camioneta sobre un costado

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    Conductor los impacta en Fundadores, en Saltillo, y los deja con la camioneta sobre un costado
    Por fortuna, la pareja que viajaba en la camioneta no presentó lesiones que requirieran traslado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

Una pareja de comerciantes se dirigía a vender plantas cuando su camioneta fue impactada y terminó sobre uno de sus costados; un vehículo señalado como el involucrado fue localizado posteriormente

Luego de golpearlos y haberlos volcarse sobre el bulevar Fundadores, en Saltillo, un automovilista huyó del lugar dejando el vehículo de unos comerciantes volcado, minutos más adelante se logró encontrar el auto responsable.

El accidente ocurrió cerca de las 8 de la mañana, Cristóbal Uruña iba con dirección a Arteaga acompañado de su esposa, ambos iniciarían su jornada de la venta de plantas que es a lo que se dedican.

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Ambos iban en la camioneta Chevrolet sobre el bulevar Fundadores, a la altura de la vialidad Cristóbal Pereas, su unidad fue golpeada por un automóvil, donde el conductor se dijo se encontraba en estado inconveniente, pues iba de lado a lado y muy rápido sin precaución.

$!Parte de las plantas y mercancía que transportaban los comerciantes quedó esparcida sobre la vialidad tras la volcadura.
Parte de las plantas y mercancía que transportaban los comerciantes quedó esparcida sobre la vialidad tras la volcadura. ULISES MARTÍNEZ

Luego del impacto, la camioneta Chevrolet se dirigió contra los muros de concreto los cuales movió y el golpe terminó hacerlos volcar, lo que originó que la mercancía que transportaban quedara sobre la vialidad.

Personal de Tránsito Municipal que tomó conocimiento cerró la circulación de los puentes por unos momentos para realizar las maniobras de auxilio y retiro de la unidad por parte de las grúas.

$!El conductor señalado como responsable huyó del lugar; posteriormente fue localizado un vehículo presuntamente relacionado con el accidente.
El conductor señalado como responsable huyó del lugar; posteriormente fue localizado un vehículo presuntamente relacionado con el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Tras la búsqueda de las autoridades del responsable, elementos de la Policía Preventiva Municipal localizaron en la colonia San José de los Cerritos un vehículo Avenger que fue señalado como propiedad del presunto responsable, el auto fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público.

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