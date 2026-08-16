En Saltillo, hombre termina hospitalizado tras caer de las escaleras de Santa Anita; estaría bajo los efectos del alcohol

Un hombre terminó hospitalizado luego de perder el equilibrio mientras descendía por las escaleras del barrio Santa Anita, en Saltillo, donde sufrió diversos golpes, principalmente en la cabeza. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 03:30 horas, cuando Jacob Enrique caminaba por las escaleras ubicadas sobre la calzada Antonio Narro. Presuntamente se encontraba en estado inconveniente cuando perdió la pisada y cayó aparatosamente, golpeándose en diferentes partes del cuerpo.

El accidente fue observado mediante una cámara de vigilancia del Centro de Control y Comando, desde donde se solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido. Además, se entrevistaron con testigos para preguntar si alguno conocía al hombre.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron hasta el sitio para valorar a Jacob Enrique y determinaron que presentaba diversos golpes de consideración, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General de Saltillo. A su llegada al nosocomio, fue ingresado al área de Shock Trauma, donde el personal médico le practicó diversos estudios para determinar la gravedad de las lesiones, principalmente las que presentaba en la cabeza.