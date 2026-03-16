Conductor no respeta alto y provoca choque, en Saltillo

Por no respetar la luz roja de un semáforo, el conductor de un vehículo Aveo provocó un fuerte accidente automovilístico.

El percance ocurrió en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Pueblo Insurgente. Como probable responsable fue señalado el conductor de un Chevrolet Aveo, que circulaba sobre la avenida 20 de Noviembre con dirección al norte.

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Presuntamente ignoró la luz roja del semáforo e intentó incorporarse hacia el oriente sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez. Al realizar la maniobra, el automovilista le quitó el derecho de paso a un Volkswagen Bora que circulaba con vía libre.

El Bora terminó impactándose en el costado izquierdo del Aveo; pese a lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas. Elementos de Tránsito Municipal de Saltillo se hicieron cargo del accidente, mientras que los conductores llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños.