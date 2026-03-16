Hijo de principal socio de AT&amp;T también falleció en fatal accidente del hijo de CEO de BBVA México

Tras el accidente en la autopista Toluca-Zitácuaro el pasado 13 de marzo, en Estado de México, se confirmó que, además de Diego Osuna, hijo del director de BBVA México, falleció Rafael Espeleta Cuéllar, hijo del director de la empresa Prime Communications y principal socio comercial de AT&T México. La empresa de telecomunicaciones lamentó el deceso a través de una esquela en sus redes sociales, donde extendió sus condolencias al director de la empresa Prime Communications, el principal socio comercial y distribuidor autorizado de la empresa en México, y su esposa. TE PUEDE INTERESAR: Hijo del director general de BBVA México fallece en accidente automovilístico en Edomex

“En AT&T México, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de Rafael Espeleta Cuéllar, hijo de nuestro querido amigo y distribuidor Rafael Espeleta Tejada y su esposa Teresa Cuéllar León, acaecido el 13 de marzo”, se lee en la publicación. Además de Diego Osuna y Rafael, también se reportó la muerte de Edwin Gabriel Rangel Luna. Hasta el momento se sabe que Espeleta Cuéllar era jugador de la gira infantil-juvenil de la Asociación de Golf del Valle de México, de acuerdo con una esquela publicada en Instagram. TE PUEDE INTERESAR: Vuelca autobús con peregrinos rumbo a El Chorrito; reportan más de 10 lesionados en Tamaulipas

LOS HECHOS Los hechos ocurrieron en el kilómetro 44 de la citada vía, con dirección a Valle de Bravo, a la altura del paraje “El Ramal”. El incidente consistió en un choque frontal entre una camioneta y un vehículo de carga. La información disponible refiere que uno de los conductores invadió el carril contrario en un intento por rebasar, lo cual provocó el impacto. TE PUEDE INTERESAR: Pipa volcada en autopista transportaba 35 mil litros de diésel: Protección Civil Nuevo León En la camioneta viajaban cinco personas; tres de ellas fallecieron (Diego Osuna, Rafael y Edwin Gabriel), mientras que dos permanecen en estado grave. En redes sociales circulan fotografías en las que se aprecian los daños en las que se aprecia la volcadura de la camioneta sobre el pavimento y las afectaciones al camión. (Con información de El Universal)

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