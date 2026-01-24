Conductor pierde el control y provoca doble accidente en el periférico LEA de Saltillo

El conductor de un vehículo de la marca Volkswagen ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues al conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol se impactó contra unas ballenas vehiculares, las cuales ocasionaron otro accidente, esto sobre el periférico LEA, a la altura del Mercado de Abastos de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:15 horas de ayer, cuando el responsable conducía un vehículo de la marca Volkswagen, modelo Clásico, en compañía de un grupo de amigos, sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección de norte a sur.