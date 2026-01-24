Conductor pierde el control y provoca doble accidente en el periférico LEA de Saltillo

Saltillo
/ 24 enero 2026
    Conductor pierde el control y provoca doble accidente en el periférico LEA de Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para abanderar la circulación y tomar conocimiento del percance, que dejó únicamente daños materiales. FOTO: MARTÍN ROJAS

Un conductor que presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol perdió el control de su vehículo y se impactó contra ballenas vehiculares en el periférico Luis Echeverría Álvarez

El conductor de un vehículo de la marca Volkswagen ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues al conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol se impactó contra unas ballenas vehiculares, las cuales ocasionaron otro accidente, esto sobre el periférico LEA, a la altura del Mercado de Abastos de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:15 horas de ayer, cuando el responsable conducía un vehículo de la marca Volkswagen, modelo Clásico, en compañía de un grupo de amigos, sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección de norte a sur.

$!El vehículo Volkswagen terminó con severos daños tras impactarse contra las ballenas vehiculares en el periférico Luis Echeverría Álvarez.
El vehículo Volkswagen terminó con severos daños tras impactarse contra las ballenas vehiculares en el periférico Luis Echeverría Álvarez. FOTO: MARTÍN ROJAS

Presuntamente, debido a la velocidad y al estado en el que conducía, al bajar el puente vehicular, en la intersección con la calle 24 de Febrero, de la colonia San Ramón, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara de manera abrupta contra las ballenas vehiculares.

El impacto ocasionó que los restos de concreto invadieran los carriles contrarios, por lo que el conductor de una camioneta de la marca Ford no logró esquivarlos, chocando contra ellos para posteriormente derrapar unos metros.

$!Restos de concreto quedaron esparcidos en los carriles contrarios, lo que provocó un segundo accidente al no lograr un conductor esquivarlos.
Restos de concreto quedaron esparcidos en los carriles contrarios, lo que provocó un segundo accidente al no lograr un conductor esquivarlos. FOTO: MARTÍN ROJAS

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias, siendo elementos de Tránsito Municipal quienes arribaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la circulación.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, únicamente cuantiosos daños materiales. Finalmente, los vehículos involucrados fueron remolcados hacia un corralón, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.

