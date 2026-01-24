Conductor pierde el control y provoca doble accidente en el periférico LEA de Saltillo
Un conductor que presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol perdió el control de su vehículo y se impactó contra ballenas vehiculares en el periférico Luis Echeverría Álvarez
El conductor de un vehículo de la marca Volkswagen ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues al conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol se impactó contra unas ballenas vehiculares, las cuales ocasionaron otro accidente, esto sobre el periférico LEA, a la altura del Mercado de Abastos de Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 02:15 horas de ayer, cuando el responsable conducía un vehículo de la marca Volkswagen, modelo Clásico, en compañía de un grupo de amigos, sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección de norte a sur.
Presuntamente, debido a la velocidad y al estado en el que conducía, al bajar el puente vehicular, en la intersección con la calle 24 de Febrero, de la colonia San Ramón, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara de manera abrupta contra las ballenas vehiculares.
El impacto ocasionó que los restos de concreto invadieran los carriles contrarios, por lo que el conductor de una camioneta de la marca Ford no logró esquivarlos, chocando contra ellos para posteriormente derrapar unos metros.
Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias, siendo elementos de Tránsito Municipal quienes arribaron al lugar de los hechos para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la circulación.
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, únicamente cuantiosos daños materiales. Finalmente, los vehículos involucrados fueron remolcados hacia un corralón, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.