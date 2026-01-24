Rescatan bomberos a jóvenes extraviados en el Cañón de San Lorenzo

Saltillo
/ 24 enero 2026
    Elementos del Cuerpo de Bomberos de las estaciones Sur, Oriente y 6 participaron en el operativo de búsqueda y rescate en la zona montañosa del Cañón de San Lorenzo. FOTO: CORTESÍA

Dos jóvenes que se adentraron en el Cañón de San Lorenzo fueron localizados y rescatados por elementos del Cuerpo de Bomberos durante la madrugada

Luego de adentrarse en terrenos montañosos del Cañón de San Lorenzo para pasar un momento con la naturaleza, dos jóvenes terminaron extraviados y afortunadamente rescatados por personal de Bomberos la madrugada de este sábado.

Alrededor de las 20:00 horas del viernes se recibió un reporte al Sistema de Emergencias 911 sobre dos personas extraviadas, activándose de inmediato un operativo de búsqueda.

$!Los jóvenes fueron localizados cerca de la medianoche y, tras ser valorados por los rescatistas, se confirmó que no presentaban lesiones de consideración.
Los jóvenes fueron localizados cerca de la medianoche y, tras ser valorados por los rescatistas, se confirmó que no presentaban lesiones de consideración. FOTO: CORTESÍA

Personal de rescate del Cuerpo de Bomberos de la Estación Sur, Estación Oriente y Estación 6 inició los recorridos en la zona para ubicar a las personas reportadas como desaparecidas.

Cerca de la medianoche, los elementos de Bomberos localizaron a José de Jesús Jaraleño Teniente, de 26 años, y a Alan Isael Ruiz López, de 19 años, quienes al ser revisados y valorados no contaban, por fortuna, con lesiones alguna.

$!Las maniobras de rescate se extendieron durante varias horas e incluyeron el descenso controlado hasta un punto seguro.
Las maniobras de rescate se extendieron durante varias horas e incluyeron el descenso controlado hasta un punto seguro. FOTO: CORTESÍA

Posteriormente, se inició el descenso para su traslado a un punto seguro, siendo las maniobras de rescate las que concluyeron a las 2:20 de la madrugada, sin registrarse incidentes durante el procedimiento.

$!El operativo concluyó alrededor de las 2:20 de la madrugada sin que se registraran incidentes adicionales durante el procedimiento.
El operativo concluyó alrededor de las 2:20 de la madrugada sin que se registraran incidentes adicionales durante el procedimiento. FOTO: CORTESÍA

Conforme a lo que dijeron los jóvenes, su recorrido comenzó alrededor de las 13:00 horas; sin embargo, al caer la noche perdieron la orientación y solicitaron apoyo a través del 911.

