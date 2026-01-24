Rescatan bomberos a jóvenes extraviados en el Cañón de San Lorenzo

Luego de adentrarse en terrenos montañosos del Cañón de San Lorenzo para pasar un momento con la naturaleza, dos jóvenes terminaron extraviados y afortunadamente rescatados por personal de Bomberos la madrugada de este sábado.

Alrededor de las 20:00 horas del viernes se recibió un reporte al Sistema de Emergencias 911 sobre dos personas extraviadas, activándose de inmediato un operativo de búsqueda.

