Rescatan bomberos a jóvenes extraviados en el Cañón de San Lorenzo
Dos jóvenes que se adentraron en el Cañón de San Lorenzo fueron localizados y rescatados por elementos del Cuerpo de Bomberos durante la madrugada
Luego de adentrarse en terrenos montañosos del Cañón de San Lorenzo para pasar un momento con la naturaleza, dos jóvenes terminaron extraviados y afortunadamente rescatados por personal de Bomberos la madrugada de este sábado.
Alrededor de las 20:00 horas del viernes se recibió un reporte al Sistema de Emergencias 911 sobre dos personas extraviadas, activándose de inmediato un operativo de búsqueda.
Personal de rescate del Cuerpo de Bomberos de la Estación Sur, Estación Oriente y Estación 6 inició los recorridos en la zona para ubicar a las personas reportadas como desaparecidas.
Cerca de la medianoche, los elementos de Bomberos localizaron a José de Jesús Jaraleño Teniente, de 26 años, y a Alan Isael Ruiz López, de 19 años, quienes al ser revisados y valorados no contaban, por fortuna, con lesiones alguna.
Posteriormente, se inició el descenso para su traslado a un punto seguro, siendo las maniobras de rescate las que concluyeron a las 2:20 de la madrugada, sin registrarse incidentes durante el procedimiento.
Conforme a lo que dijeron los jóvenes, su recorrido comenzó alrededor de las 13:00 horas; sin embargo, al caer la noche perdieron la orientación y solicitaron apoyo a través del 911.