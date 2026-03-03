Conductor provoca aparatoso percance vehicular, en Saltillo

El conductor de una camioneta de la Dodge ocasionó un aparatoso percance vehicular, pues al presuntamente conducir a exceso de velocidad se pasó un semáforo en rojo, lo que ocasionó que se impactara contra el costado derecho de un vehículo sedan, esto en la zona centro de la ciudad.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, cuando el conductor de la pick up conducía sobre la calle Ignacio Allende con dirección de norte a sur, el hombre conducía a presunto exceso de velocidad, por lo que en el cruce con la calle General Ramón Corona, se pasó la luz en rojo.

Lo anterior ocasionó que se impactara contra el costado derecho de un automóvil de la marca Nissan modelo Versa, el cual circulaba con vía preferencial con dirección de oriente a poniente.

Tras el impacto, ambos vehículos quedaron en medio de la circulación, por lo que testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes.

Al lugar se trasladaron elementos de Tránsito Municipal quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación para así prevenir otro accidente.

Afortunadamente y pese a lo aparatoso del impacto, no se registraron personas lesionadas, siendo innecesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica.

Finalmente, los vehículos fueron remolcados mediante una grúa, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales en donde se deslindarán las responsabilidades.