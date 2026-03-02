Choque de tráiler y autobús de pasajeros deja 9 lesionados, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Un accidente entre un autobús de pasajeros de la empresa Omnibus y un tráiler dejó un saldo de nueve pasajeros lesionados, en Galeana, Nuevo León.

Los hechos se registraron la madrugada de este lunes sobre la carretera 57 Matehuala-Saltillo, a la altura del kilómetro 167 de la comunidad La Paz.

Protección Civil del estado informó que atendió el accidente carretero en el que se vieron involucrados la unidad pasajeros y el tráiler.

En el lugar se valoró a los heridos que no presentaban heridas de consideración.

Debido al percance fue necesario cerrar uno de los carriles de circulación de la carretera 57 en dirección hacia Saltillo.

Al lugar arribó personal de la Guardia Nacional que se hizo cargo de los procedimientos correspondientes.