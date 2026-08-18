Conductor queda prensado tras aparatoso accidente en carretera a Derramadero

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Saltillo
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    Conductor queda prensado tras aparatoso accidente en carretera a Derramadero
    El impacto entre los dos vehículos dejó a tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica. CORTESÍA

Tres personas resultaron lesionadas tras el choque entre dos vehículos; uno de los conductores tuvo que ser rescatado con las “quijadas de la vida”

Un hombre resultó con una probable fractura en la pierna derecha luego de haber participado en un fuerte accidente vial la noche de este lunes en la carretera a Derramadero, al sur de Saltillo.

El accidente ocurrió en el kilómetro 5+100 de la vialidad señalada, donde participó un automóvil Chevrolet Aveo, conducido por Luis Fernando “N”, el cual transitaba con dirección a Derramadero.

$!El accidente ocurrió en el kilómetro 5+100 de la carretera a Derramadero, donde dos vehículos impactaron de frente.
El accidente ocurrió en el kilómetro 5+100 de la carretera a Derramadero, donde dos vehículos impactaron de frente. CORTESÍA
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vecinos-del-suroriente-de-saltillo-piden-mayor-patrullaje-tras-tragico-hecho-violento-en-la-vicente-guerrero-GB22891412
$!Uno de los conductores quedó atrapado dentro de su vehículo tras el fuerte accidente ocurrido en la carretera a Derramadero.
Uno de los conductores quedó atrapado dentro de su vehículo tras el fuerte accidente ocurrido en la carretera a Derramadero. CORTESÍA

El otro automóvil era un Dodge Attitude, conducido por Juan Pedro Guadalupe “N”, de 38 años, quien iba en dirección a Saltillo.

El accidente también dejó a dos personas más lesionadas, entre ellas una mujer de nombre Miriam Yadira “N”, de 48 años, quien viajaba en uno de los autos.

Personal de la Policía Estatal, así como elementos del Cuerpo de Bomberos de Derramadero, paramédicos de la Cruz Roja y una ambulancia de la empresa Daimler atendieron y trasladaron a los participantes.

Uno de los conductores resultó prensado al interior del auto, por lo que se utilizaron las “quijadas de la vida” por parte de los bomberos para su extracción y posterior traslado al hospital.

$!Bomberos utilizaron las “quijadas de la vida” para rescatar a uno de los conductores, quien quedó prensado tras el fuerte choque.
Bomberos utilizaron las “quijadas de la vida” para rescatar a uno de los conductores, quien quedó prensado tras el fuerte choque. CORTESÍA

Autoridades de la Policía del Estado acudieron a tomar conocimiento y se determinará por medio del peritaje la responsabilidad de los participantes, por lo que se enviaron custodios a los hospitales donde fueron trasladados los lesionados.

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