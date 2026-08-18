Conductor queda prensado tras aparatoso accidente en carretera a Derramadero

El accidente ocurrió en el kilómetro 5+100 de la vialidad señalada, donde participó un automóvil Chevrolet Aveo, conducido por Luis Fernando “N”, el cual transitaba con dirección a Derramadero.

Un hombre resultó con una probable fractura en la pierna derecha luego de haber participado en un fuerte accidente vial la noche de este lunes en la carretera a Derramadero, al sur de Saltillo .

El otro automóvil era un Dodge Attitude, conducido por Juan Pedro Guadalupe “N”, de 38 años, quien iba en dirección a Saltillo.

El accidente también dejó a dos personas más lesionadas, entre ellas una mujer de nombre Miriam Yadira “N”, de 48 años, quien viajaba en uno de los autos.

Personal de la Policía Estatal, así como elementos del Cuerpo de Bomberos de Derramadero, paramédicos de la Cruz Roja y una ambulancia de la empresa Daimler atendieron y trasladaron a los participantes.

Uno de los conductores resultó prensado al interior del auto, por lo que se utilizaron las “quijadas de la vida” por parte de los bomberos para su extracción y posterior traslado al hospital.