Vecinos del suroriente de Saltillo piden mayor patrullaje tras trágico hecho violento en la Vicente Guerrero
Aseguran que las riñas han disminuido, pero advierten un incremento preocupante en la violencia intrafamiliar
Tras los trágicos hechos registrados ayer domingo en la colonia Vicente Guerrero, ubicada al suroriente de Saltillo, donde un joven de 14 años perdió la vida presuntamente a manos de uno de sus tíos, vecinos del sector alzaron la voz para solicitar un incremento en la presencia policial, debido a la reincidencia de hechos de violencia en ese mismo domicilio, reportados previamente.
Los colonos señalaron que ya habían reportado en diversas ocasiones a la familia involucrada en el percance, debido a que con frecuencia se presentaban episodios de violencia en ese domicilio.
A pesar de la tragedia, los habitantes de la zona reconocieron que han notado una disminución en las riñas campales entre jóvenes y adultos de distintos sectores de ese punto de la ciudad.
Sin embargo, manifestaron que los casos de violencia intrafamiliar han ido en aumento constante, por lo que urgieron a las autoridades municipales a no ignorar los llamados de auxilio.
Finalmente, los colonos reiteraron su llamado a las corporaciones de seguridad para reforzar los patrullajes preventivos y dar una atención oportuna y prioritaria a los reportes de violencia doméstica en el sector.