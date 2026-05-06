Conductor se impacta contra muros del sarape, en Saltillo

Un automovilista chocó contra los muros del Distribuidor Vial El Sarape luego de encandilarse con la luz del sol, lo que provocó tráfico lento en los carriles con dirección al norte.

De acuerdo con el reporte, el conductor de un Nissan Tsuru circulaba por la zona cuando, al llegar a la altura del deprimido, perdió la visibilidad, subió al camellón y se impactó contra la pared. A pesar del golpe, el hombre no presentó lesiones.

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Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las maniobras correspondientes. Para permitir el retiro del vehículo con una grúa, fue necesario cerrar el paso en dirección a Fundadores, lo que generó largas filas y afectaciones a la circulación durante varios minutos.