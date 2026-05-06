Saltillo: incendio le arrebata su patrimonio y la vida de su mascota, presuntamente provocado

Timo, un perro de raza mestiza, falleció entre las llamas de un incendio aparentemente provocado, el cual consumió una vivienda en la colonia Alfredo V. Bonfil, dejando a la mujer que ahí habita no solo sin pertenencias, sino también afectada por la pérdida de su mascota, en Saltillo.

De acuerdo con la propietaria del domicilio marcado con el número 896 de la calle Principal, Adriana Alvarado, cerca de las 11:00 horas dos hombres identificados como Carlos y “Chuvy” acudieron al lugar, donde presuntamente iniciaron el fuego y posteriormente huyeron.