Saltillo: incendio le arrebata su patrimonio y la vida de su mascota, presuntamente provocado

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    Saltillo: incendio le arrebata su patrimonio y la vida de su mascota, presuntamente provocado
    La propietaria del domicilio señaló que el fuego habría sido provocado por dos hombres que acudieron al lugar y posteriormente huyeron. ULISES MARTÍNEZ

Vecinos denuncian que el domicilio ya había sido incendiado anteriormente y exigen mayor presencia de autoridades en la zona

Timo, un perro de raza mestiza, falleció entre las llamas de un incendio aparentemente provocado, el cual consumió una vivienda en la colonia Alfredo V. Bonfil, dejando a la mujer que ahí habita no solo sin pertenencias, sino también afectada por la pérdida de su mascota, en Saltillo.

De acuerdo con la propietaria del domicilio marcado con el número 896 de la calle Principal, Adriana Alvarado, cerca de las 11:00 horas dos hombres identificados como Carlos y “Chuvy” acudieron al lugar, donde presuntamente iniciaron el fuego y posteriormente huyeron.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-quema-de-maleza-se-sale-de-control-en-colonia-vista-hermosa-HH20504322
$!Elementos de Bomberos trabajaron para sofocar el incendio tras el reporte de vecinos al sistema de emergencias.
Elementos de Bomberos trabajaron para sofocar el incendio tras el reporte de vecinos al sistema de emergencias. ULISES MARTÍNEZ

Las llamas avanzaron rápidamente, consumiendo muebles, pertenencias y mercancía de la afectada, quien se dedica a la venta en mercados. Durante el incendio, su perro “Timo” quedó atrapado y no logró escapar, perdiendo la vida en el interior del inmueble, lo que dejó a la mujer visiblemente afectada.

$!Habitantes del sector pidieron mayor vigilancia, al señalar que no es la primera vez que se registra un incendio en ese domicilio.
Habitantes del sector pidieron mayor vigilancia, al señalar que no es la primera vez que se registra un incendio en ese domicilio. ULISES MARTÍNEZ

Adriana logró salir a tiempo y ponerse a salvo. Vecinos del sector dieron aviso al Sistema de Emergencias, por lo que elementos de Bomberos acudieron al sitio y trabajaron para sofocar el incendio.

$!Las llamas arrasaron con muebles, pertenencias y mercancía que la afectada utilizaba para su actividad comercial.
Las llamas arrasaron con muebles, pertenencias y mercancía que la afectada utilizaba para su actividad comercial. ULISES MARTÍNEZ

Habitantes de la colonia señalaron que no es la primera vez que la vivienda ha sido incendiada, por lo que solicitaron a las autoridades mayor vigilancia en la zona para prevenir nuevos hechos como el ocurrido.

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