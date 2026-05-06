Saltillo: incendio le arrebata su patrimonio y la vida de su mascota, presuntamente provocado
Vecinos denuncian que el domicilio ya había sido incendiado anteriormente y exigen mayor presencia de autoridades en la zona
Timo, un perro de raza mestiza, falleció entre las llamas de un incendio aparentemente provocado, el cual consumió una vivienda en la colonia Alfredo V. Bonfil, dejando a la mujer que ahí habita no solo sin pertenencias, sino también afectada por la pérdida de su mascota, en Saltillo.
De acuerdo con la propietaria del domicilio marcado con el número 896 de la calle Principal, Adriana Alvarado, cerca de las 11:00 horas dos hombres identificados como Carlos y “Chuvy” acudieron al lugar, donde presuntamente iniciaron el fuego y posteriormente huyeron.
Las llamas avanzaron rápidamente, consumiendo muebles, pertenencias y mercancía de la afectada, quien se dedica a la venta en mercados. Durante el incendio, su perro “Timo” quedó atrapado y no logró escapar, perdiendo la vida en el interior del inmueble, lo que dejó a la mujer visiblemente afectada.
Adriana logró salir a tiempo y ponerse a salvo. Vecinos del sector dieron aviso al Sistema de Emergencias, por lo que elementos de Bomberos acudieron al sitio y trabajaron para sofocar el incendio.
Habitantes de la colonia señalaron que no es la primera vez que la vivienda ha sido incendiada, por lo que solicitaron a las autoridades mayor vigilancia en la zona para prevenir nuevos hechos como el ocurrido.