Choque de camiones deja nueve heridos, en Saltillo

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Saltillo
/ 24 abril 2026
    Choque de camiones deja nueve heridos, en Saltillo
    La circulación permaneció cerrada por varias horas.
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    Choque de camiones deja nueve heridos, en Saltillo

Se dirigía a una planta de camiones y chocó por alcance con camión de volteo

Nueve lesionados, tres de ellos de gravedad, es la cifra que se maneja en torno al accidente entre un camión de personal y uno de volteo en la carretera federal a Zacatecas.

Fueron un total de cinco ambulancias de Cruz Roja, Bomberos y de una empresa particular las que valoraron a los afectados. Según declaraciones de habitantes del ejido La Encantada, el camión de la línea Settepi, con el número 24, circulaba a alta velocidad.

Aparentemente, se dirigían a la empresa Daimler Tractocamiones para trasladar a un total de 25 trabajadores. Al llegar al ejido La Encantada, el operador no logró evadir a otro camión materialista que se encontraba sobre el acotamiento, en el carril de norte a sur.

Este segundo vehículo se encontraba descompuesto, y el transporte de personal impactó de forma violenta contra su costado derecho. La fuerza del impacto destruyó la parte lateral del camión, donde nueve pasajeros resultaron con lesiones de consideración.

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Los más delicados fueron trasladados de urgencia al Hospital Christus Muguerza; el resto, al Hospital General. Asimismo, otros pasajeros fueron conducidos a la clínica del IMSS para su valoración y descartar lesiones que pusieran en riesgo su vida. El percance afectó la circulación de Saltillo rumbo al Parque Derramadero por un lapso de dos horas.

Ambos conductores fueron asegurados en el sitio por elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron como primeros respondientes. La vialidad se reanudó hasta las seis de la tarde, y los vehículos quedaron a disposición de la agencia investigadora del Ministerio Público.

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