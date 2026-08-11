Conductor vuelca en puente de la Mirasierra, en Saltillo

José Ángel Gallegos Charles, de 38 años, resultó ileso luego de sufrir un accidente automovilístico con volcadura sobre un puente vehicular de la colonia Mirasierra.

El accidente fue reportado sobre el bulevar Los Fundadores, hasta donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja para valorar al conductor de una camioneta Dodge Ram, color negro.

De acuerdo con los primeros datos, José Ángel se desplazaba de poniente a oriente cuando, al llegar al paso elevado, se encontró con otra camioneta que se encontraba estacionada debido a una falla mecánica.

El conductor aseguró que logró esquivar la unidad, pero al realizar la maniobra perdió el control de la camioneta y terminó impactándose contra los muros centrales del puente.