Conductor vuelca en puente de la Mirasierra, en Saltillo

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Saltillo
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    Conductor vuelca en puente de la Mirasierra, en Saltillo
    El accidente provocó que la circulación se volviera más lenta.
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    Conductor vuelca en puente de la Mirasierra, en Saltillo

No hubo lesionados, solo daños materiales de consideración

José Ángel Gallegos Charles, de 38 años, resultó ileso luego de sufrir un accidente automovilístico con volcadura sobre un puente vehicular de la colonia Mirasierra.

El accidente fue reportado sobre el bulevar Los Fundadores, hasta donde acudieron paramédicos de la Cruz Roja para valorar al conductor de una camioneta Dodge Ram, color negro.

De acuerdo con los primeros datos, José Ángel se desplazaba de poniente a oriente cuando, al llegar al paso elevado, se encontró con otra camioneta que se encontraba estacionada debido a una falla mecánica.

El conductor aseguró que logró esquivar la unidad, pero al realizar la maniobra perdió el control de la camioneta y terminó impactándose contra los muros centrales del puente.

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Tras el choque, la camioneta tipo pick up terminó volcada sobre la vialidad, lo que afectó la circulación en ambos sentidos y obligó a las autoridades a cerrar parcialmente el paso mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

Para retirar la unidad fue necesaria la presencia de dos grúas, mientras que elementos de Tránsito Municipal se encargaron de abanderar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

Debido a que no se reportaron personas lesionadas, no fue necesario realizar traslados hospitalarios. Finalmente, la camioneta fue retirada del lugar y trasladada a un corralón municipal para continuar con el procedimiento correspondiente.

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