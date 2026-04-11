Conductora choca contra poste en Saltillo; pierde control por velocidad

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Saltillo
/ 11 abril 2026
    Conductora choca contra poste en Saltillo; pierde control por velocidad
    La camioneta terminó contra un poste tras perder el control en el bulevar. MARTÍN ROJAS

El accidente ocurrió en el bulevar Carlos Abedrop Dávila; no se reportaron personas lesionadas

Una conductora terminó impactándose contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de perder el control del volante debido al exceso de velocidad, a la altura de la colonia Postal Cerritos, en Saltillo.

El percance se registró alrededor de las 02:00 horas, cuando la mujer circulaba a bordo de una camioneta Toyota RAV4 color gris sobre el bulevar Carlos Abedrop Dávila, con dirección al poniente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/motociclista-sufre-fractura-expuesta-conductor-huye-tras-choque-en-saltillo-LC19939615

Presuntamente, al desplazarse a exceso de velocidad, entre las calles Correo Marítimo y Correo Mayor perdió el control de la unidad y se estrelló contra la base del poste.

Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades, ya que la camioneta quedó en medio de la vialidad.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación, con el fin de prevenir otro accidente.

$!Según la información, la conductora habría perdido el control del vehículo por exceso de velocidad.
Según la información, la conductora habría perdido el control del vehículo por exceso de velocidad. MARTÍN ROJAS

A pesar de la magnitud de los daños, la conductora no presentó lesiones, por lo que no fue necesaria la intervención de personal médico.

Finalmente, la unidad fue remolcada a un corralón y el caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

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