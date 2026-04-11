Motociclista sufre fractura expuesta; conductor huye tras choque en Saltillo

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Saltillo
/ 11 abril 2026
    Motociclista sufre fractura expuesta; conductor huye tras choque en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al lesionado tras el choque. MARTÍN ROJAS

El accidente ocurrió en el bulevar Otilio González; el responsable escapó pese a intento de persecución

En Saltillo, un joven motociclista resultó con una fractura expuesta luego de ser impactado por un automóvil, cuyo conductor huyó del lugar, a la altura de la colonia Universidad Pueblo.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:15 horas, cuando dos jóvenes transitaban a bordo de una motocicleta sobre el bulevar Otilio González, en dirección de oriente a poniente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-joven-por-lesiones-de-atropellamiento-nueve-meses-despues-en-saltillo-HC19935424

Al llegar al cruce con la calle Antonio Cassio, fueron arrollados por un vehículo Chevrolet Spark color plata. Tras el impacto, el conductor abandonó el sitio.

Testigos se aproximaron para auxiliar a los afectados, mientras que otro motociclista intentó darle alcance al responsable; sin embargo, presuntamente le perdió la pista en la colonia La Madrid.

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar la circulación, con el fin de evitar otro accidente.

Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los ocupantes de la motocicleta. El acompañante presentó una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna derecha.

Debido a la gravedad de la lesión, el joven fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Finalmente, familiares fueron orientados para interponer la denuncia ante el Ministerio Público de Asuntos Viales. Durante la persecución se lograron obtener las placas del vehículo, lo que podría facilitar la localización del responsable.

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