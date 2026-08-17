Conductora no respeta distancia de seguridad y se estrella por alcance, al sur de Saltillo

Un accidente vial se registró esta mañana sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de llegar al puente de Valle Dorado, en dirección a Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo, donde una camioneta y un automóvil se vieron involucrados.

El percance ocurrió cuando una camioneta se encontraba detenida debido a que un tráiler presentó una falla mecánica sobre el puente, lo que generó reducción y tráfico en la circulación.