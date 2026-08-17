Conductora no respeta distancia de seguridad y se estrella por alcance, al sur de Saltillo
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Un choque entre una camioneta y un automóvil provocó afectaciones a la circulación sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez
Un accidente vial se registró esta mañana sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de llegar al puente de Valle Dorado, en dirección a Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo, donde una camioneta y un automóvil se vieron involucrados.
El percance ocurrió cuando una camioneta se encontraba detenida debido a que un tráiler presentó una falla mecánica sobre el puente, lo que generó reducción y tráfico en la circulación.
Posteriormente, una automovilista que circulaba por el periférico y no respetaba su distancia se seguridad, se percató de los autos detenidos muy tarde, por lo que no alcanzó a detenerse y se impactó con la parte trasera lateral de la camioneta.
Tras el choque, el automóvil giró y terminó en posición contraria a la circulación, quedando sobre la vialidad.
Al lugar acudieron elementos de auxilio para revisar la situación. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas y el accidente dejó únicamente daños materiales.