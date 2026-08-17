Conductora no respeta distancia de seguridad y se estrella por alcance, al sur de Saltillo

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    Conductora no respeta distancia de seguridad y se estrella por alcance, al sur de Saltillo
    La automovilista no alcanzó a frenar al percatarse de los vehículos detenidos y terminó impactándose contra la camioneta. ULISES MARTÍNEZ

Un choque entre una camioneta y un automóvil provocó afectaciones a la circulación sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez

Un accidente vial se registró esta mañana sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, antes de llegar al puente de Valle Dorado, en dirección a Emilio Arizpe de la Maza, al sur de Saltillo, donde una camioneta y un automóvil se vieron involucrados.

El percance ocurrió cuando una camioneta se encontraba detenida debido a que un tráiler presentó una falla mecánica sobre el puente, lo que generó reducción y tráfico en la circulación.

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$!El accidente ocurrió antes de llegar al puente de Valle Dorado.
El accidente ocurrió antes de llegar al puente de Valle Dorado. ULISES MARTÍNEZ

Posteriormente, una automovilista que circulaba por el periférico y no respetaba su distancia se seguridad, se percató de los autos detenidos muy tarde, por lo que no alcanzó a detenerse y se impactó con la parte trasera lateral de la camioneta.

$!La camioneta se encontraba detenida sobre el periférico debido a la reducción de la circulación provocada por la falla mecánica de un tráiler.
La camioneta se encontraba detenida sobre el periférico debido a la reducción de la circulación provocada por la falla mecánica de un tráiler. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, el automóvil giró y terminó en posición contraria a la circulación, quedando sobre la vialidad.

Al lugar acudieron elementos de auxilio para revisar la situación. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas y el accidente dejó únicamente daños materiales.

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