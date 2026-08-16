Gusano barrenador pone en incertidumbre a ganaderos de Chihuahua

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Gusano barrenador pone en incertidumbre a ganaderos de Chihuahua
    Los productores están buscando la forma de prevenir el gusano barrenador y proteger a sus animales para la apertura de la frontera en las próximas semanas.

107 casos permanecían bajo tratamiento y observación y 30 estaban como resueltos o cerrados

El protegerse del gusano barrenador (GBG) en el ganado es ahora la principal preocupación de los ganaderos y productores del estado, quienes meses atrás enfrentaron el cierre de la frontera con Estados Unidos y también la sequía.

El pasado 14 de julio se detectó el primer contagio del gusano barrenador en el municipio de Hidalgo del Parral, y aunque en un inicio se creía que se podía contener, hasta el 13 de agosto, se han presentado más de 137 casos en al menos 27 municipios del estado, de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/jalisco-suma-mil-45-casos-de-gusano-barrenador-hay-85-municipios-afectados-GM22841403

De acuerdo con los datos oficiales, 107 casos permanecían bajo tratamiento y observación y 30 estaban como resueltos o cerrados.

Para los productores, la situación está de pensarse, ya que semanas atrás se informó que a finales de agosto se podría reabrir la frontera con Estados Unidos al ganado mexicano, tras más de un año de suspensión por la alerta del gusano barrenador.

De acuerdo con lo que se ha informado, la reactivación iniciaría por el puerto de Douglas, Arizona (enfocada inicialmente en Sonora), y avanzará de manera escalonada hacia otros cruces fronterizos, entre ellos San Jerónimo-Santa Teresa y Palomas-Columbus en Chihuahua.

De acuerdo con datos periodísticos, en Chihuahua la estimación de pérdida económica por el ganado que no se ha logrado cruzar a Estados Unidos sería de alrededor de mil millones de dólares, a más de un año del cierre de la frontera.

Aun y cuando en algunos municipios no hay contagios en el ganado, los productores buscan la forma de prevenir y proteger a sus animales y así poder estar listos para la apertura de la frontera en próximas semanas.

“A nosotros no nos ha llegado el gusano barrenador, pero sí es preocupante que nos llegue, porque a los pequeños y medios ganaderos nos afecta mucho porque nos llegan a cuarentenar los ranchos, los ejidos, y no tenemos la salida para la exportación ahora que se avecina acá con los Estados Unidos”, comentó Alfredo Baca, productor de Buenaventura, Chihuahua.

Explica que a la fecha no han sido llamados por las autoridades estatales ni federales en esa zona de la entidad para poder tomar cursos y orientaciones para prevenir los contagios del gusano barrenador.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/refuerzan-en-progreso-coahuila-la-prevencion-contra-el-gusano-barrenador-BO22790331

PREVENCIÓN

La Secretaría de Desarrollo Rural, implementó la campaña para el Control y Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado desde la confirmación del primer caso en Chihuahua, en coordinación con el gobierno del estado, el gobierno federal, Senasica, CEFPP, OIRSA, CPA y organizaciones ganaderas, quienes mantienen una estrategia permanente de prevención, vigilancia, control y erradicación.

La dependencia estatal informó al medio de comunicación El Universal que esta estrategia contempla tres pilares fundamentales: la prevención y atención con la revisión constante y atención inmediata de heridas para evitar el establecimiento de la plaga.

Como segundo lugar el control de la movilización pecuaria donde se busca evitar la dispersión del GBG hacia otras regiones por medio de la inspección de ganado, corrales y aplicación de ivermectina.

Y por último se lleva a cabo el control y erradicación de la mosca transmisora a través de la liberación de moscas estériles, así como la instalación de trampas, monitoreo, vigilancia epidemiológica y barridos sanitarios en zonas de riesgo.

Además, se han distribuido 8 mil libros preventivos por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Según se detalló, se han invertido 36.6 millones de pesos destinados al gasto operativo de la estrategia, con más de 150 colaboradores de la dependencia estatal quienes participan en vigilancia, inspección y atención del GBG. Hay 215 médicos veterinarios capacitados, 32 vehículos en operación sanitaria, 28 Puntos de Verificación Interna, 422 trampas para monitoreo y cuatro centros de diagnóstico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/preven-ganaderos-mexicanos-moderacion-en-exportacion-de-carne-con-reapertura-en-frontera-con-eu-LO22798388

La dependencia informó que, del 23 de julio a la fecha, se ha capacitado a mil 50 productores ganaderos del centro-sur del estado, como parte de las acciones de prevención, manejo y control, ante la sospecha de GBG.

Este jueves, la gobernadora María Eugenia Campos Galván presentó ante las y los productores de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh), un nuevo protocolo sanitario que se implementará en los 67 municipios a través del recién establecido Grupo Estatal de Emergencia en Sanidad Animal (GEESA), buscando apoyar con infraestructura, capacitación y recursos a las y los productores.

La Secretaría de Salud inició el reforzamiento de protección e higiene personal, principalmente en zonas rurales y donde existe contacto frecuente con ganado, animales domésticos o fauna silvestre para evitar casos de GBG en humanos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


ganadería
Frontera Estados Unidos-México

Localizaciones


Chihuahua
México

Organizaciones


SENASICA

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Andrés Manuel López Beltrán ha provocado una ola de reacciones, luego de que le fuera retirada su visa.

‘EU cancelará cualquier visa si existen razones’: Embajada
true

POLITICÓN: ¿Confesión de parte? Familia de AMLO sugiere que él es el objetivo de EU
Para el domingo 16 de agosto, el monzón mexicano sobre el noroeste de México, aunado a inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias muy fuertes, estarán acompañadas con descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, según el SMN de la Conagua.

¡Alerta meteorológica! Monzón mexicano junto a ondas tropicales 27 y 28 ocasionarán lluvias intensas
La presidenta volvió a pronunciarse sobre el caso de Andy López Beltrán, ahora en un evento en Tampico.

Una visa no define a una persona: Sheinbaum
NosotrAs: El mandato de no envejecer

NosotrAs: El mandato de no envejecer
La captura del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, generó división de opiniones en redes sociales.

Abren debate en redes por captura de Ángel Aguirre y reanudación de relaciones México-Perú
REDES SOCIALES

La carta de Andy

Andy, héroe nacional

Andy, héroe nacional