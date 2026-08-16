Gusano barrenador pone en incertidumbre a ganaderos de Chihuahua

El protegerse del gusano barrenador (GBG) en el ganado es ahora la principal preocupación de los ganaderos y productores del estado, quienes meses atrás enfrentaron el cierre de la frontera con Estados Unidos y también la sequía. El pasado 14 de julio se detectó el primer contagio del gusano barrenador en el municipio de Hidalgo del Parral, y aunque en un inicio se creía que se podía contener, hasta el 13 de agosto, se han presentado más de 137 casos en al menos 27 municipios del estado, de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

De acuerdo con los datos oficiales, 107 casos permanecían bajo tratamiento y observación y 30 estaban como resueltos o cerrados. Para los productores, la situación está de pensarse, ya que semanas atrás se informó que a finales de agosto se podría reabrir la frontera con Estados Unidos al ganado mexicano, tras más de un año de suspensión por la alerta del gusano barrenador. De acuerdo con lo que se ha informado, la reactivación iniciaría por el puerto de Douglas, Arizona (enfocada inicialmente en Sonora), y avanzará de manera escalonada hacia otros cruces fronterizos, entre ellos San Jerónimo-Santa Teresa y Palomas-Columbus en Chihuahua. De acuerdo con datos periodísticos, en Chihuahua la estimación de pérdida económica por el ganado que no se ha logrado cruzar a Estados Unidos sería de alrededor de mil millones de dólares, a más de un año del cierre de la frontera. Aun y cuando en algunos municipios no hay contagios en el ganado, los productores buscan la forma de prevenir y proteger a sus animales y así poder estar listos para la apertura de la frontera en próximas semanas. “A nosotros no nos ha llegado el gusano barrenador, pero sí es preocupante que nos llegue, porque a los pequeños y medios ganaderos nos afecta mucho porque nos llegan a cuarentenar los ranchos, los ejidos, y no tenemos la salida para la exportación ahora que se avecina acá con los Estados Unidos”, comentó Alfredo Baca, productor de Buenaventura, Chihuahua. Explica que a la fecha no han sido llamados por las autoridades estatales ni federales en esa zona de la entidad para poder tomar cursos y orientaciones para prevenir los contagios del gusano barrenador.

PREVENCIÓN La Secretaría de Desarrollo Rural, implementó la campaña para el Control y Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado desde la confirmación del primer caso en Chihuahua, en coordinación con el gobierno del estado, el gobierno federal, Senasica, CEFPP, OIRSA, CPA y organizaciones ganaderas, quienes mantienen una estrategia permanente de prevención, vigilancia, control y erradicación. La dependencia estatal informó al medio de comunicación El Universal que esta estrategia contempla tres pilares fundamentales: la prevención y atención con la revisión constante y atención inmediata de heridas para evitar el establecimiento de la plaga. Como segundo lugar el control de la movilización pecuaria donde se busca evitar la dispersión del GBG hacia otras regiones por medio de la inspección de ganado, corrales y aplicación de ivermectina. Y por último se lleva a cabo el control y erradicación de la mosca transmisora a través de la liberación de moscas estériles, así como la instalación de trampas, monitoreo, vigilancia epidemiológica y barridos sanitarios en zonas de riesgo. Además, se han distribuido 8 mil libros preventivos por parte de la Secretaría de Desarrollo Rural. Según se detalló, se han invertido 36.6 millones de pesos destinados al gasto operativo de la estrategia, con más de 150 colaboradores de la dependencia estatal quienes participan en vigilancia, inspección y atención del GBG. Hay 215 médicos veterinarios capacitados, 32 vehículos en operación sanitaria, 28 Puntos de Verificación Interna, 422 trampas para monitoreo y cuatro centros de diagnóstico.

La dependencia informó que, del 23 de julio a la fecha, se ha capacitado a mil 50 productores ganaderos del centro-sur del estado, como parte de las acciones de prevención, manejo y control, ante la sospecha de GBG. Este jueves, la gobernadora María Eugenia Campos Galván presentó ante las y los productores de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCh), un nuevo protocolo sanitario que se implementará en los 67 municipios a través del recién establecido Grupo Estatal de Emergencia en Sanidad Animal (GEESA), buscando apoyar con infraestructura, capacitación y recursos a las y los productores. La Secretaría de Salud inició el reforzamiento de protección e higiene personal, principalmente en zonas rurales y donde existe contacto frecuente con ganado, animales domésticos o fauna silvestre para evitar casos de GBG en humanos.