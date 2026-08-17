Desapariciones oficiales

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Monsi
por Monsi
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    Desapariciones oficiales
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https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-aclara-que-pasara-con-las-lineas-telefonicas-que-no-se-han-registrado-tras-la-prorroga-van-a-cancelarlas-OJ22815319
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/es-oficial-crt-hace-llamado-a-lineas-telefonicas-que-terminen-en-0-para-registrarse-antes-del-15-de-agosto-IK22827359
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