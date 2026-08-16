Anticorrupción sanciona a 41 funcionarios con multas por más de 22.4 millones de pesos

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    Anticorrupción sanciona a 41 funcionarios con multas por más de 22.4 millones de pesos
    Entre los casos con las sanciones económicas más altas están dos funcionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México. Cuartoscuro

La SABG informó que las sanciones derivaron de investigaciones realizadas en dependencias y organismos

CDMX.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) impusieron sanciones a 41 servidores públicos por faltas administrativas graves y no graves, con multas que en conjunto superan los 22.4 millones de pesos e inhabilitaciones de hasta 10 años.

En un comunicado, SABG informó que las sanciones derivaron de investigaciones realizadas en dependencias y organismos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), las secretarías de Medio Ambiente y Cultura, el IMSS, Banjército y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

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De acuerdo con la ley, a la SABG le corresponde investigar las irregularidades administrativas y sancionar a los responsables en aquellos casos en los que las faltas se consideran no graves.

Cuando la falta es grave, la Secretaría presenta la investigación ante el TFJA y es esta instancia la que emite la sanción.

INHABILITAN POR 10 AÑOS A SERVIDORES PÚBLICOS

De acuerdo con el comunicado, entre los casos con las sanciones económicas más altas están dos funcionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, quienes fueron inhabilitados por 10 años y multados con 12.2 y 8.7 millones de pesos, respectivamente.

Los servidores públicos, identificados como Luis R. y José B., de la Dirección de Tecnologías, autorizaron entre 2018 y 2019 el pago de cinco facturas relacionadas con un Sistema de Gestión Gubernamental, pese a que no se acreditó que se hubieran prestado todos los servicios contratados.

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El perjuicio para la institución fue calculado en 20 millones de pesos.

En la CFE, Alberto M., de la Gerencia de Laboratorio de Pruebas a Equipos y Materiales, fue inhabilitado por 10 años por omitir en sus declaraciones patrimoniales y de intereses la existencia de cuentas bancarias y el origen de recursos que representaron un incremento de 5.4 millones de pesos en su patrimonio personal y familiar.

OTROS CASOS AL INTERIOR DE LA CFE

Otro trabajador de la empresa eléctrica, Christian S., adscrito a la Zona de Distribución de Coatzacoalcos, Veracruz, recibió también 10 años de inhabilitación y una multa de 450 mil pesos, luego de que en 2020 condujera un vehículo oficial bajo los efectos del alcohol y provocó la pérdida total del camión y el equipo hidráulico que tenía ensamblado al volcar la unidad.

También en la CFE, Ileana R., de la Central Termoeléctrica de Ensenada, Baja California, recibió una multa de 273 mil pesos y 10 años de inhabilitación por cobrar, entre 2020 y 2022, 13 pagos de nómina en exceso por concepto de prima vacacional, sin informar de la irregularidad ni devolver el dinero.

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En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Roberto M., de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, fue destituido, inhabilitado por 10 años y multado con 700 mil pesos por autorizar en 2018 el pago de servicios de transporte, hospedaje y alimentación a una empresa sin tener atribuciones para hacerlo.

BIBLIOTECARIO SANCIONADO EN TULUM

Otro caso corresponde a Otoniel A., de la Coordinación de Archivos de Banjército, quien fue inhabilitado 10 años y multado con 124 mil pesos por vender a una empresa recicladora 37 mil cajas de archivo que contenían documentación de la institución.

De acuerdo con la resolución, obtuvo junto con su esposa un beneficio de 124 mil pesos.

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En la Secretaría de Cultura, Erik L., trabajador de una biblioteca pública en Tulum, fue inhabilitado por 10 años y multado con 114 mil pesos por presentar listas de asistencia falsas entre febrero y octubre de 2022 para cobrar un salario que no había devengado.

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