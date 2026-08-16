Anticorrupción sanciona a 41 funcionarios con multas por más de 22.4 millones de pesos

CDMX.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) impusieron sanciones a 41 servidores públicos por faltas administrativas graves y no graves, con multas que en conjunto superan los 22.4 millones de pesos e inhabilitaciones de hasta 10 años. En un comunicado, SABG informó que las sanciones derivaron de investigaciones realizadas en dependencias y organismos como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), las secretarías de Medio Ambiente y Cultura, el IMSS, Banjército y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con la ley, a la SABG le corresponde investigar las irregularidades administrativas y sancionar a los responsables en aquellos casos en los que las faltas se consideran no graves. Cuando la falta es grave, la Secretaría presenta la investigación ante el TFJA y es esta instancia la que emite la sanción. INHABILITAN POR 10 AÑOS A SERVIDORES PÚBLICOS De acuerdo con el comunicado, entre los casos con las sanciones económicas más altas están dos funcionarios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, quienes fueron inhabilitados por 10 años y multados con 12.2 y 8.7 millones de pesos, respectivamente. Los servidores públicos, identificados como Luis R. y José B., de la Dirección de Tecnologías, autorizaron entre 2018 y 2019 el pago de cinco facturas relacionadas con un Sistema de Gestión Gubernamental, pese a que no se acreditó que se hubieran prestado todos los servicios contratados.

El perjuicio para la institución fue calculado en 20 millones de pesos. En la CFE, Alberto M., de la Gerencia de Laboratorio de Pruebas a Equipos y Materiales, fue inhabilitado por 10 años por omitir en sus declaraciones patrimoniales y de intereses la existencia de cuentas bancarias y el origen de recursos que representaron un incremento de 5.4 millones de pesos en su patrimonio personal y familiar. OTROS CASOS AL INTERIOR DE LA CFE Otro trabajador de la empresa eléctrica, Christian S., adscrito a la Zona de Distribución de Coatzacoalcos, Veracruz, recibió también 10 años de inhabilitación y una multa de 450 mil pesos, luego de que en 2020 condujera un vehículo oficial bajo los efectos del alcohol y provocó la pérdida total del camión y el equipo hidráulico que tenía ensamblado al volcar la unidad. También en la CFE, Ileana R., de la Central Termoeléctrica de Ensenada, Baja California, recibió una multa de 273 mil pesos y 10 años de inhabilitación por cobrar, entre 2020 y 2022, 13 pagos de nómina en exceso por concepto de prima vacacional, sin informar de la irregularidad ni devolver el dinero.

En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Roberto M., de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, fue destituido, inhabilitado por 10 años y multado con 700 mil pesos por autorizar en 2018 el pago de servicios de transporte, hospedaje y alimentación a una empresa sin tener atribuciones para hacerlo. BIBLIOTECARIO SANCIONADO EN TULUM Otro caso corresponde a Otoniel A., de la Coordinación de Archivos de Banjército, quien fue inhabilitado 10 años y multado con 124 mil pesos por vender a una empresa recicladora 37 mil cajas de archivo que contenían documentación de la institución. De acuerdo con la resolución, obtuvo junto con su esposa un beneficio de 124 mil pesos.

En la Secretaría de Cultura, Erik L., trabajador de una biblioteca pública en Tulum, fue inhabilitado por 10 años y multado con 114 mil pesos por presentar listas de asistencia falsas entre febrero y octubre de 2022 para cobrar un salario que no había devengado.