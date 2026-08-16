EU concluye evaluación de seguridad aérea a la AFAC de México

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    EU concluye evaluación de seguridad aérea a la AFAC de México
    La AFAC, la autoridad aeronáutica de México, informó este sábado que la FAA de EU finalizó la evaluación correspondiente al Programa IASA la cual se desarrolló del 10 al 14 de agosto. DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

“Concluida esta etapa, se prevé la recepción del informe final en un plazo de 60 días”, informó en su comunicado

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la autoridad aeronáutica de México, informó este sábado que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) finalizó la evaluación correspondiente al Programa Internacional de Evaluación de Seguridad Aérea (IASA) la cual se desarrolló del 10 al 14 de agosto.

“Concluida esta etapa, se prevé la recepción del informe final en un plazo de 60 días, en el que se darán a conocer los resultados correspondientes de esta evaluación”, expuso la AFAC en un comunicado.

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La agencia, dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, dijo que atendió los cuestionamientos formulados por los auditores y presentó las evidencias técnicas requeridas sobre los procesos, procedimientos y acciones implementadas por la Autoridad Aeronáutica Mexicana en materia de seguridad operacional.

”Las preguntas requeridas fueron contestadas en su totalidad y la FAA agradeció a la Agencia por entregar la información solicitada”, añadió la AFAC.

La AFAC es el órgano del Gobierno mexicano que se encarga de regular, controlar y supervisar los servicios de transporte aéreo nacional e internacional, así como la seguridad en los aeropuertos del país.

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La autoridad aeronáutica de México se sometió esta semana a una evaluación de Estados Unidos sobre el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad aérea, un examen relevante para conservar la categoría 1 que el país recuperó en 2023 tras permanecer más de dos años degradado.

La revisión forma parte de las actividades de seguimiento previstas en el tratado bilateral de transporte aéreo entre México y Estados Unidos y evalúa el cumplimiento de los estándares de seguridad operacional establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El programa IASA no evalúa directamente la seguridad de una aerolínea en particular, sino la capacidad de las autoridades de aviación civil de un país para supervisar a sus compañías aéreas de acuerdo con los estándares internacionales.

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La revisión cobra especial importancia por el antecedente de mayo de 2021, cuando la FAA rebajó a México de Categoría 1 a Categoría 2 tras determinar que su sistema de supervisión de la seguridad aérea no cumplía con los estándares mínimos de la OACI.

México permaneció en esa categoría durante más de dos años hasta que, en septiembre de 2023, recuperó la Categoría 1 después de un proceso de cooperación técnica entre ambas autoridades para corregir las deficiencias detectadas.

(Con información de EFE)

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Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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