Saltillo: micromovilidad eléctrica, posible con estudios, reglas e infraestructura

El especialista expuso que no solamente se trata de hacer que esta forma de desplazarse se materialice a gran escala en la localidad, sino que se requiere prever todo lo necesario para que se integre de manera adecuada al ecosistema de la movilidad urbana de la ciudad.

La micromovilidad representa para la ciudad de Saltillo una gran oportunidad de diversificación de la movilidad urbana, de acuerdo con lo expresado por el urbanista y académico de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), José Ruiz Fernández.

Ruiz Fernández detalló que esta integración va desde un efectivo control de velocidades hasta la designación de carriles específicos y compartidos con superficies seguras para el rodamiento de estos dispositivos.

Asimismo, señaló la necesidad de integrar infraestructura adecuada para el estacionamiento y el resguardo seguro de las unidades dentro del municipio de Saltillo.

“Igualmente está la necesidad de establecer reglas claras que eviten que los equipos de micromovilidad terminen invadiendo las banquetas y demás espacios peatonales, generando conflictos previsibles”, afirmó el urbanista de la UAdeC.

Respecto a los beneficios de esta modalidad, el especialista explicó que esta forma de movilidad presenta una ventaja adicional por el bajo costo que representan los dispositivos y su rentabilidad para desplazamientos en distancias cortas, así como por la creciente oferta de empresas que facilitan su adquisición.

Además, Ruiz Fernández apuntó que su incorporación es armónica con la política de centros y subcentros urbanos del Plan Director de Desarrollo Urbano (PDDU) vigente en la ciudad.

“Abre la extraordinaria posibilidad de articular dentro de los polígonos de los centros y subcentros, corredores específicos de intervención para la micromovilidad, definidos a partir de un análisis de demanda de viajes de corto alcance”, expuso el académico.

En estos subcentros urbanos se podrían seleccionar vialidades que conecten de manera adecuada y segura la vivienda con los nodos de atracción urbana dentro del polígono, según comentó el entrevistado.

EXPERIENCIAS EN OTRAS CIUDADES

El urbanista recordó que la micromovilidad se ha incorporado ya a las alternativas de desplazamientos de importantes ciudades como Monterrey y la Ciudad de México.

Añadió que la Ciudad Hermana de Saltillo, Austin, también lo hizo hace varios años, por lo que de su experiencia se puede aprender mucho, tanto de lo que ha funcionado adecuadamente como de los retos que han debido superar y las problemáticas que han enfrentado, las cuales señaló que no son pocas.

“Dada la gran cantidad de puntos de atracción urbana y la necesidad de detonadores de redensificación, el Centro Histórico sería idóneo para ello”, señaló Ruiz Fernández.

Sin embargo, aclaró que se requiere de un diagnóstico a detalle sobre pertinencia y normatividad específica para garantizar condiciones adecuadas para la seguridad de las y los usuarios.

El especialista reiteró cuáles son los elementos de prioridad actuales para lograr una correcta implementación de este sistema de transporte en la ciudad.

“La infraestructura más necesaria son los puntos de anclaje y resguardo seguro de unidades y las normas más necesarias son las de control de velocidad”, concluyó.