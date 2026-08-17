Coahuila: Se disparan 55% accidentes y víctimas fatales en carreteras federales

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    Coahuila: Se disparan 55% accidentes y víctimas fatales en carreteras federales
    El número de víctimas mortales en accidentes pasó de 59 en 2024 a 92 en 2025, según cifras del Inegi. ARCHIVO
Armando Ríos
por Armando Ríos

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Entre 2024 y 2025 hubo en el estado 445 accidentes de tránsito en carreteras -41% más que en 2024-, de los cuales en 71 hubo personas fallecidas

En el último año, la cifra de accidentes con personas fallecidas en carreteras de Coahuila se disparó 55%, una proporción similar a la de la estadística de víctimas en los mismos, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal, del Inegi, arroja que, al cierre de 2025, la Guardia Nacional reportó 445 accidentes en las carreteras del estado que son de jurisdicción federal.

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Lo anterior representa un incremento de 41 por ciento respecto al año anterior, el 2024, cuando hubo 316 percances en las vías carreteras coahuilenses, según reportó la misma autoridad.

Estos siniestros se en las carreteras 57, en el tramo Saltillo a Piedras Negras; la federal número 2, conocida como la Ribereña, que conecta desde Acuña a los límites de Guerrero e Hidalgo; la 40, que conecta a La Laguna con Durango; la 30, de Monclova hacia La Laguna; la 53, de Castaños a Monterrey; y la 54, que conecta a Saltillo con Zacatecas.

MÁS PERCANCES Y VÍCTIMAS FATALES

De acuerdo con el censo del Inegi, del total de los accidentes registrados durante 2025, un total de 71 fueron reportados como accidentes fatales, mientras que en 2024 fueron 46, es decir, de un año a otro se incrementó la cifra un 54.35 por ciento.

En tanto, durante 2025 la cifra de víctimas fatales en los accidentes señalados fue de 92, mientras que en 2024 fue de 59, lo que representa un incremento 55.93 por ciento de un año a otro.

Por otro lado, el censo también detalla que el monto aproximado por los daños materiales ocasionados por el total de accidentes (fatales y no fatales) fue de 90 millones 992 mil 100 pesos en 2025, lo que equivale a un alza de 88 por ciento respecto a 2024, cuando el monto fue de 48 millones 171 mil 200 pesos.

Con las estadísticas anteriores, Coahuila se ubica en el lugar número 10 entre las entidades federativas con mayor registro de accidentes viales en carreteras de jurisdicción federal en todo el País.

La lista es encabezada por Veracruz, con mil 479 accidentes registrados; Puebla, con 956; Zacatecas, con 763; Tamaulipas, con 599; Sonora, con 594; Guanajuato, con 590; Aguascalientes, con 559; Jalisco, con 526; y Tabasco, con 524.

En 2025, la Guardia Nacional reportó 13 mil 48 accidentes de tránsito en carretera de jurisdicción federal de todo el País, de los cuales mil 582 fueron fatales, 2 mil 972 se catalogaron como no fatales y en 8 mil 494 solo hubo daños materiales.

Mil 994 personas murieron tras los percances y 7 mil 167 resultaron lesionadas, mientras que el monto global de daños materiales ascendió a 3 mil 229 millones 954 mil 986 pesos.

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Armando Ríos

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Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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