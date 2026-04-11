Conductora vuelca auto en Saltillo tras chocar contra camellón

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Saltillo
/ 11 abril 2026
    Conductora vuelca auto en Saltillo tras chocar contra camellón
    El vehículo volcó tras chocar contra el camellón; al fondo quedó sobre su costado. MARTÍN ROJAS

El percance ocurrió en Mariano Abasolo, al norte de la ciudad; no hubo personas lesionadas

Una volcadura se registró la madrugada de este sábado en Saltillo, luego de que la conductora de un vehículo Nissan se impactara contra el cordón cuneta de un camellón ubicado sobre la calle Mariano Abasolo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 03:00 horas, cuando la mujer conducía un Nissan Versa blanco sobre dicha vialidad, con dirección al bulevar Nazario Ortiz Garza.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/conductora-choca-contra-poste-en-saltillo-pierde-control-por-velocidad-BC19939877

A escasos metros de llegar al cruce, la conductora intentó dar vuelta sin frenar, lo que provocó que se impactara contra el cordón cuneta del camellón central.

El impacto hizo que la unidad utilizara la estructura de concreto como rampa y posteriormente volcara sobre su costado derecho en medio de la vialidad.

La conductora no presentó lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la presencia de personal médico.

$!Elementos municipales acudieron al lugar para asegurar la zona tras el percance.
Elementos municipales acudieron al lugar para asegurar la zona tras el percance. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y cerrar parcialmente la circulación, mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo.

Finalmente, la unidad fue remolcada a un corralón y el accidente quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

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