Conflictos por estacionamiento son los más frecuentes entre vecinos atendidos por Justicia Cívica en Saltillo

Los conflictos relacionados con el estacionamiento en la vía pública representan el principal motivo de los reportes vecinales que atiende la Unidad de Justicia Cívica de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, informó Gorety Serrato Castañeda, titular de la dependencia.

La funcionaria explicó que la Unidad de Justicia Cívica atiende conflictos vecinales y comunitarios a través de la mediación, como una alternativa para evitar que las diferencias entre particulares escalen a hechos delictivos. Serrato Castañeda indicó que, desde que comenzó a operar la Unidad de Justicia Cívica, el número de casos ha sido bajo y no han registrado situaciones que concluyan en un delito.

Además de los conflictos vecinales, la dependencia también atiende reportes por exceso de ruido en casas habitación, aunque señaló que en esos casos también buscan ofrecer primero la mediación.

La titular de la Unidad de Justicia Cívica explicó que el conflicto que con mayor frecuencia reciben está relacionado con el estacionamiento entre vecinos. “De ahí se derivan las agresiones verbales”, dijo.

Precisó que también atienden conflictos derivados de la convivencia diaria entre particulares, como agresiones verbales, diferencias relacionadas con bardas y otras faltas administrativas que aún no constituyen delitos. Asimismo, explicó que durante las mediaciones buscan que las personas establezcan un diálogo de manera imparcial, “siempre haciéndoles hincapié a los vecinos que no estamos a favor de una parte”.

Sobre la práctica de apartar espacios de estacionamiento con botes, mesas, blocks u otros objetos, Serrato Castañeda aclaró que esa acción no está permitida. Además, durante la mediación también informan a los vecinos sobre lo que establece el Reglamento de Tránsito para que conozcan la normativa vigente. En caso de encontrar objetos apartando un espacio, recomendó solicitar el apoyo de una unidad de Tránsito.

SUR Y ORIENTE REGISTRAN MÁS CASOS

La funcionaria informó que las colonias ubicadas en los sectores sur y oriente de Saltillo concentran la mayor incidencia de conflictos relacionados con estacionamientos. Indicó que los reportes pueden realizarse a través de los grupos ciudadanos de seguridad, mediante el teléfono (844) 414-11-14 o directamente en la comandancia ubicada sobre el Periférico Luis Echeverría.