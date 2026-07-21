Estudiantes de la UTC desarrollan soluciones para General Motors y destacan en Reto Mendix 2026

Coahuila Valley, A.C. concluyó con éxito una nueva edición del Reto Mendix 2026, iniciativa que fortalece la vinculación entre universidades y la industria automotriz mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas para problemas reales de manufactura. En esta edición participaron estudiantes y docentes de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC), quienes trabajaron en proyectos destinados al Complejo General Motors de Ramos Arizpe.

El programa fue impulsado por Coahuila Valley con el respaldo de General Motors de México, Siemens Digital Industries Software y la Secretaría de Educación del Estado de Coahuila (SEDU). Como parte del reto, los participantes recibieron capacitación y obtuvieron la certificación en Mendix, la plataforma de desarrollo Low Code de Siemens, antes de aplicar sus conocimientos en la solución de tres desafíos operativos planteados directamente por la armadora. A diferencia de ejercicios académicos tradicionales, los proyectos atendieron necesidades reales de la planta automotriz, por lo que las aplicaciones desarrolladas tendrán implementación práctica dentro del complejo de manufactura de Ramos Arizpe. Incluso, uno de los desarrollos será proyectado a nivel global dentro de la corporación, al demostrar su potencial para optimizar procesos industriales.

La jornada de evaluación y premiación contó con la presencia del director de Vinculación de la Secretaría de Educación, Eduardo José Hochmann, en representación del secretario Emanuel Garza Fishburn; la directora ejecutiva de Planta Ensamble del Complejo Ramos Arizpe de General Motors, Alicia del Valle; el director de Academia y Alianzas Estratégicas de Siemens Digital Industries Software, Joaquín Amaro; directivos y docentes de la UTC, así como la presidenta de Coahuila Valley, Marianela Santos. Durante el evento, especialistas y directivos de General Motors evaluaron las propuestas elaboradas por los equipos universitarios y reconocieron el nivel técnico de las soluciones presentadas. El primer lugar fue para Evolution Team, integrado por Cristian Cárdenas López, Marcos Pérez Carrillo, Luis Irineo González, Angelique Velázquez Alonso y Carlos Arreaga Balderas, bajo la asesoría del profesor Carlos Montes Carnero. El proyecto destacó por su capacidad para resolver uno de los retos industriales con creatividad y solidez técnica, logro que les permitirá presentar su desarrollo en el evento anual Assembly de Siemens, programado para mayo de 2027 en la Ciudad de México.

Coahuila Valley destacó que uno de los principales diferenciadores del programa es que las soluciones creadas por los universitarios no permanecen únicamente como proyectos académicos, sino que son implementadas para resolver procesos dentro de General Motors, generando impacto en la operación de la empresa y abriendo la posibilidad de escalar algunas aplicaciones a nivel nacional e internacional. La asociación también resaltó que, gracias a sus programas de formación, actualmente suma más de mil 500 personas certificadas en tecnologías, la cifra más alta registrada entre las entidades del país, consolidando a Coahuila como un referente nacional en el desarrollo de talento especializado para la transformación digital de la industria. Ana Cecilia Mata, cofundadora y directora ejecutiva de Coahuila Valley, señaló que el objetivo del Reto Mendix es reducir la brecha entre la formación universitaria y las necesidades del sector productivo, permitiendo que los jóvenes desarrollen soluciones que ya son utilizadas por empresas de clase mundial como General Motors. Indicó que este tipo de experiencias fortalece las habilidades técnicas de los participantes, impulsa su movilidad social y los prepara para asumir roles de liderazgo en la transformación digital de la industria manufacturera. Finalmente, Coahuila Valley reiteró que continuará promoviendo este modelo de colaboración entre universidades, empresas, sociedad civil y gobierno, con la intención de ampliar las oportunidades para que más jóvenes accedan a empleos especializados dentro de la industria global. La organización recordó que es una asociación civil sin fines de lucro dedicada a impulsar el desarrollo profesional y la movilidad social mediante la capacitación tecnológica y el fortalecimiento de habilidades técnicas y humanas, buscando que cada vez más talento coahuilense y de otras regiones participe en sectores estratégicos de la economía.