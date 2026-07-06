Confusión desata golpiza: atacan a conductor entre al menos 15 personas al sur de Saltillo

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    Confusión desata golpiza: atacan a conductor entre al menos 15 personas al sur de Saltillo
    Tras perder el control de la camioneta y quedar inmovilizado sobre una zona de terracería, el conductor fue alcanzado por sus perseguidores, quienes presuntamente comenzaron a lanzar piedras y otros objetos contra la unidad. MARTÍN ROJAS

Los presuntos agresores huyeron al detectar la presencia policial, mientras autoridades trabajan para identificarlos y esclarecer el conflicto que originó la persecución

Un joven resultó gravemente lesionado luego de ser agredido por un grupo de aproximadamente 15 personas la noche del domingo, en hechos ocurridos en las inmediaciones de la colonia Rincón de Asturias, al sur de Saltillo.

El incidente se registró alrededor de las 22:00 horas, cuando el conductor de una camioneta GMC Sierra de color blanco circulaba sobre la calle Oscos mientras, presuntamente, intentaba alejarse de un Volkswagen Golf de color verde.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aparatoso-choque-derriba-luminaria-y-deja-tres-jovenes-sabinenses-lesionados-en-saltillo-DJ21935336

De acuerdo con versiones de testigos, la persecución se derivó de un conflicto previo en el que la víctima no habría participado directamente, ya que el problema involucraba a un amigo suyo. Sin embargo, los presuntos agresores decidieron tomar represalias contra él al confundirlo o considerarlo relacionado con la disputa.

$!Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio luego de recibir reportes a través del sistema de emergencias 911; sin embargo, los presuntos agresores lograron dispersarse antes de que se realizaran detenciones.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio luego de recibir reportes a través del sistema de emergencias 911; sin embargo, los presuntos agresores lograron dispersarse antes de que se realizaran detenciones. MARTÍN ROJAS

En su intento por escapar, el conductor perdió el control de la camioneta y salió del camino, terminando sobre una terracería, donde impactó contra un montículo de tierra.

Aprovechando que el vehículo quedó inmovilizado, los ocupantes del Volkswagen y otras personas comenzaron a arrojar piedras y diversos objetos contra la unidad. Minutos después, el grupo logró obligar al conductor a descender de la camioneta para luego golpearlo brutalmente frente a varios testigos.

Con el paso de los minutos, más personas se sumaron a la agresión hasta dejar al joven con múltiples lesiones. Al percatarse de lo ocurrido, ciudadanos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del sistema de emergencias 911.

$!Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al joven lesionado, quien presentaba múltiples golpes en la cabeza y diversas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.
Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al joven lesionado, quien presentaba múltiples golpes en la cabeza y diversas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar; sin embargo, al notar la llegada de las patrullas, los agresores se dispersaron entre distintas calles del sector para evitar ser detenidos.

Paramédicos de la Secretaría de Salud brindaron atención prehospitalaria a Kevin Armando ¨N¨, de 22 años, quien presentaba múltiples contusiones en la cabeza, además de lesiones en diversas partes del cuerpo. Posteriormente, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar y localizar a los responsables de la agresión, así como esclarecer el origen del conflicto que desencadenó el violento ataque.

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