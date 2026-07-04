Ataque ucraniano con drones impacta terminal petrolera rusa de San Petersburgo

MOSCÚ- Un ataque con drones ucranianos impactó una terminal petrolera en San Petersburgo el sábado, informaron autoridades rusas, al tiempo que Kiev continúa con el bombardeo de la infraestructura petrolera de Rusia. Los ataques de largo alcance casi diarios contra instalaciones petroleras rusas han creado una crisis de combustible y han aumentado la presión política sobre el Kremlin, a medida que la invasión total de Ucrania se prolonga hasta su quinto año.

El gobernador Alexander Beglov indicó que el distrito Kirovsky de la ciudad, en el mar Báltico, fue alcanzado. Agregó que las defensas antiaéreas derribaron 72 drones ucranianos sobre la segunda ciudad más grande de Rusia y la región circundante. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy describió el ataque como parte de las “sanciones de largo alcance” de Ucrania contra Rusia. Afirmó que las fuerzas ucranianas también impactaron un objetivo militar en la isla de Kronstadt, frente a la costa de San Petersburgo. “Las fuerzas de defensa ucranianas alcanzaron la infraestructura petrolera portuaria, que genera dinero para la guerra rusa, y también hubo impactos en Kronstadt, un importante objetivo militar”, escribió Zelenskyy en una publicación en Telegram. El distrito Kirovsky de San Petersburgo ya había sido atacado en junio, antes del emblemático Foro Económico Internacional de San Petersburgo, organizado por Rusia. La península de Crimea, que Rusia se anexionó en 2014, ha sufrido especialmente por los fuertes ataques, lo que llevó a las autoridades locales a suspender la venta de gasolina a civiles. Un ataque ucraniano el sábado mató a una persona e hirió a otras dos, incluido un niño de 10 años, informó el gobernador Sergei Aksyonov, instalado por Moscú. Ataques ucranianos llevan la guerra a casa El presidente ruso Vladímir Putin ha restado importancia a los ataques ucranianos contra las instalaciones energéticas de Rusia, calificándolos de “no críticos”, e insistió en que la guerra continuará hasta que se cumplan sus objetivos.

Ha descrito la ofensiva contra la energía rusa como un esfuerzo de Ucrania por desviar la atención de sus pérdidas en el campo de batalla, aunque analistas señalan que el avance de las fuerzas rusas se ha visto frenado en los últimos meses. Putin visitó el viernes el cuartel general militar ruso que dirige la guerra en Ucrania y recibió un informe sobre la captura de la ciudad de Kostiantynivka, tras semanas de intensos combates calle por calle. Lo celebró como un paso clave hacia la toma de las cercanas ciudades de Sloviansk y Kramatorsk, los principales bastiones restantes en el llamado “cinturón forestal” de ciudades fuertemente fortificadas en la región de Donetsk que permanecen en manos de Ucrania. La captura de Kostiantynivka, un gran centro de transporte e industrial, es de “gran importancia estratégica”, declaró Putin, vestido con uniforme de campaña, en comentarios televisados. En una sesión informativa el sábado, el coronel general Sergei Rudskoy, primer subjefe del Estado Mayor General de las fuerzas armadas rusas, afirmó que las tropas ucranianas habían sido empujadas varios kilómetros (millas) hacia atrás y que los combates se desarrollaban en las afueras de la cercana localidad de Oleksiievo-Druzhkivka. “La ciudad está ahora bajo nuestro control total”, sostuvo Rudskoy. “Unidades del Grupo de Ejércitos del Sur están completando la limpieza de manzanas, eliminando pequeños grupos y combatientes ucranianos aislados que aún podrían estar escondidos en sótanos y ruinas”. Zelenskyy negó que Rusia haya tomado el control de la ciudad. “No es más que otra mentira rusa, un intento de generar algún tipo de noticia”, escribió en redes sociales el sábado. “Si Kostiantynivka estuviera bajo control ruso, entonces quizá Putin no tendría problema en reunirse conmigo allí para encontrar una vía diplomática que finalmente ponga fin a esta guerra. Pero el hecho es que no cruzará la línea del frente: la realidad es muy distinta de las palabras de Putin”.

La publicación de Zelenskyy también pareció apelar al presidente estadounidense Donald Trump. “Ahora, en vísperas del Día de la Independencia de Estados Unidos, Putin ha optado por mentirle al mundo y al presidente de Estados Unidos sobre la situación en el frente”. Putin parece creer que su gobierno puede evitar que la crisis de combustible erosione su autoridad y el apoyo a la guerra que inició hace más de cuatro años. Como mínimo, los ataques han llevado la guerra a casa de manera aún más contundente para millones de rusos, haciendo añicos la narrativa de Putin de que el conflicto es algo que no afecta la vida de la gente común en su país. La ciudad fronteriza de Belgorod, que también ha sido blanco repetido de ataques con drones ucranianos, quedó casi completamente sin electricidad el sábado debido a ataques nocturnos, publicaron medios locales. Por otra parte, ocho personas resultaron heridas después que un ataque ruso alcanzara edificios residenciales en la región suroriental ucraniana de Zaporiyia, incluidos dos niños, informaron autoridades locales el sábado.

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