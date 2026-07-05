Miles de aficionados abarrotaron el FUTFEST Saltillo 2026 para alentar a la Selección Mexicana

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    Miles de aficionados abarrotaron el FUTFEST Saltillo 2026 para alentar a la Selección Mexicana
    Miles de familias abarrotaron el Biblioparque Norte para seguir el duelo entre México e Inglaterra en el FUTFEST Saltillo 2026. HÉCTOR GARCÍA

Familias se congregaron en el Biblioparque Norte para seguir el duelo entre México e Inglaterra, en una jornada que combinó fútbol, música y actividades recreativas para toda la familia

El FUTFEST Saltillo 2026 registró este domingo una de las jornadas más concurridas desde su arranque, al reunir a miles de personas en el Biblioparque Norte para presenciar la transmisión del partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, encuentro que convirtió el recinto en el principal punto de reunión para los aficionados al fútbol en la capital coahuilense.

Desde horas antes del silbatazo inicial, familias completas comenzaron a llegar al espacio habilitado para disfrutar del encuentro en pantalla gigante. La respuesta del público fue tal que la velaria y el área de conciertos, instalada sobre la cancha de béisbol, alcanzaron su máxima capacidad, mientras niñas, niños, jóvenes y adultos siguieron con entusiasmo cada jugada en un ambiente de convivencia y tranquilidad.

$!El FUTFEST ofreció una combinación de fútbol, entretenimiento y música en vivo, consolidándose como uno de los principales espacios de convivencia en Saltillo.
El FUTFEST ofreció una combinación de fútbol, entretenimiento y música en vivo, consolidándose como uno de los principales espacios de convivencia en Saltillo. HÉCTOR GARCÍA
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$!Aficionados de todas las edades alentaron a la Selección Mexicana en una de las jornadas más concurridas del FUTFEST Saltillo 2026.
Aficionados de todas las edades alentaron a la Selección Mexicana en una de las jornadas más concurridas del FUTFEST Saltillo 2026. HÉCTOR GARCÍA

Durante el desarrollo del partido, el apoyo a la Selección Mexicana se hizo sentir con porras, aplausos y cánticos que animaron la experiencia colectiva. La transmisión deportiva se convirtió en el eje de una jornada en la que cientos de familias compartieron la emoción del fútbol internacional en un entorno organizado y con medidas de seguridad para los asistentes.

$!La pantalla gigante y la velaria registraron lleno total durante una de las jornadas con mayor asistencia del festival.
La pantalla gigante y la velaria registraron lleno total durante una de las jornadas con mayor asistencia del festival. CORTESÍA

La oferta del festival fue más allá del espectáculo deportivo. Los visitantes también recorrieron las zonas de juegos mecánicos, participaron en dinámicas y activaciones, disfrutaron de espacios de videojuegos, áreas para fotografías, una amplia oferta gastronómica y módulos de venta de artículos alusivos al evento, actividades que mantuvieron una constante afluencia durante todo el día.

$!Conciertos, juegos mecánicos y áreas recreativas complementaron la experiencia del FUTFEST en Saltillo.
Conciertos, juegos mecánicos y áreas recreativas complementaron la experiencia del FUTFEST en Saltillo. HÉCTOR GARCÍA

La celebración continuó una vez concluido el encuentro con la presentación musical de El Plan y Conjunto Oro, cuyos conciertos prolongaron el ambiente festivo y congregaron a miles de asistentes en el Biblioparque Norte.

$!El ambiente familiar predominó durante la transmisión del encuentro entre México e Inglaterra en el Biblioparque Norte.
El ambiente familiar predominó durante la transmisión del encuentro entre México e Inglaterra en el Biblioparque Norte. HÉCTOR GARCÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo reiteró la invitación a la ciudadanía para asistir a las próximas actividades del FUTFEST Saltillo 2026, que permanecerá hasta el 19 de julio con la transmisión de partidos del torneo internacional, espectáculos musicales y diversas opciones de entretenimiento dirigidas a públicos de todas las edades.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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