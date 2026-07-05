Miles de aficionados abarrotaron el FUTFEST Saltillo 2026 para alentar a la Selección Mexicana

El FUTFEST Saltillo 2026 registró este domingo una de las jornadas más concurridas desde su arranque, al reunir a miles de personas en el Biblioparque Norte para presenciar la transmisión del partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra, encuentro que convirtió el recinto en el principal punto de reunión para los aficionados al fútbol en la capital coahuilense.

Desde horas antes del silbatazo inicial, familias completas comenzaron a llegar al espacio habilitado para disfrutar del encuentro en pantalla gigante. La respuesta del público fue tal que la velaria y el área de conciertos, instalada sobre la cancha de béisbol, alcanzaron su máxima capacidad, mientras niñas, niños, jóvenes y adultos siguieron con entusiasmo cada jugada en un ambiente de convivencia y tranquilidad.