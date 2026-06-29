Controlan conato de incendio en el relleno sanitario de Saltillo

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    Controlan conato de incendio en el relleno sanitario de Saltillo
    De acuerdo con autoridades municipales, el incendio fue atribuido preliminarmente a un “efecto lupa”, lo que generó una fumarola en una zona reducida del relleno sanitario durante el fin de semana. OMAR SAUCEDO

Las autoridades informaron que, pese al conato de incendio registrado, las rutas de recolección de basura en Saltillo operaron con normalidad y sin retrasos

El director de Servicios Primarios de Saltillo, Aníbal Soberón, informó este lunes que el cuerpo de bomberos y personal municipal sofocaron un conato de incendio registrado el domingo en el sitio de disposición final. El incidente, atribuido preliminarmente a un “efecto lupa”, afectó una superficie reducida y fue atendido bajo estrictos protocolos de emergencia.

“Fue un conato de incendio gracias al apoyo que tuvimos ahí a muy temprana hora de los bomberos y de cumplir con los lineamientos que se hacen cuando existe una fumarola en el sitio de disposición final”, detalló el funcionario sobre la rápida intervención de las autoridades locales.

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El siniestro abarcó un perímetro limitado y no escaló a una emergencia mayor debido a las maniobras de control inmediatas. “No pasó a mayores, cubrió un área de alrededor de 10 o 15 metros cuadrados, cuando mucho, y se estuvo trabajando el día de ayer para sofocar este incendio”, aseguró Soberón.

Para garantizar la extinción total del fuego, diversas dependencias colaboraron aportando recursos hidráulicos en la zona afectada. “Nos prestaron ayuda las pipas de bomberos, las pipas de nosotros y también Medio Ambiente nos facilitó dos pipas de agua para dejar completamente empapado el lugar”, añadió el director.

Tras el incidente, el funcionario aclaró que las operaciones habituales del servicio de recolección de residuos en Saltillo no sufrieron alteraciones ni retrasos. “No, definitivamente no, estamos listos para recibir a los camiones del día de hoy por la mañana. Son 38 rutas las que salieron muy temprano”, enfatizó.

Finalmente, Soberón destacó el volumen de actividad que mantiene el espacio y descartó riesgos para el municipio. “Ahorita a estas horas han de estar llegando los primeros; cada camión va al relleno al menos dos veces. Entonces, pues es un ingreso importante de basura ahorita en la mañana”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

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