Convive exjugador de los Vaqueros de Dallas con niños y jóvenes en Saltillo

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Saltillo
/ 21 marzo 2026
    Convive exjugador de los Vaqueros de Dallas con niños y jóvenes en Saltillo
    El exjugador de la NFL compartió consejos y experiencias con los asistentes. CORTESÍA

Terrance Williams, ahora integrante de Dinos, firmó autógrafos y motivó a asistentes a continuar en el deporte

Niñas, niños y jóvenes de Saltillo convivieron este sábado con el exjugador de los Vaqueros de Dallas, Terrance Williams, durante una actividad realizada en el Biblioparque Sur.

El exreceptor de la NFL —quien recientemente se integró a los Dinos de Saltillo— participó en una firma de autógrafos y toma de fotografías con asistentes, en su mayoría integrantes de clubes de la Asociación de Fútbol Americano de Saltillo (AFAIS).

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/en-saltillo-se-activa-la-espinoza-mireles-con-bailoton-OL19650493

De acuerdo con el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Edgar Omar Puentes Montes, este tipo de encuentros buscan acercar a las nuevas generaciones al deporte.

“Se realizó de muy buena manera esta convivencia de Terrance Williams con niños y jóvenes que se tomaron la fotografía, les firmaron autógrafos y terminaron muy motivados a seguir practicando deporte”, comentó.

$!La convivencia con el jugador profesional forma parte de las actividades de promoción y fomento deportivo de la ciudad.
La convivencia con el jugador profesional forma parte de las actividades de promoción y fomento deportivo de la ciudad. CORTESÍA

Además de los equipos infantiles y juveniles, al evento acudieron habitantes del sector sur de la ciudad que aprovecharon la actividad para conocer al jugador.

El funcionario señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para promover la actividad física, así como del impulso a programas como “Activa tu Parque”, enfocado en la rehabilitación de espacios públicos y la realización de actividades deportivas y culturales.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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