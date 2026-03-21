Convive exjugador de los Vaqueros de Dallas con niños y jóvenes en Saltillo

Niñas, niños y jóvenes de Saltillo convivieron este sábado con el exjugador de los Vaqueros de Dallas, Terrance Williams, durante una actividad realizada en el Biblioparque Sur. El exreceptor de la NFL —quien recientemente se integró a los Dinos de Saltillo— participó en una firma de autógrafos y toma de fotografías con asistentes, en su mayoría integrantes de clubes de la Asociación de Fútbol Americano de Saltillo (AFAIS).

De acuerdo con el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Edgar Omar Puentes Montes, este tipo de encuentros buscan acercar a las nuevas generaciones al deporte. “Se realizó de muy buena manera esta convivencia de Terrance Williams con niños y jóvenes que se tomaron la fotografía, les firmaron autógrafos y terminaron muy motivados a seguir practicando deporte”, comentó.

Además de los equipos infantiles y juveniles, al evento acudieron habitantes del sector sur de la ciudad que aprovecharon la actividad para conocer al jugador. El funcionario señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para promover la actividad física, así como del impulso a programas como “Activa tu Parque”, enfocado en la rehabilitación de espacios públicos y la realización de actividades deportivas y culturales.

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