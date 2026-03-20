En Saltillo, se activa la Espinoza Mireles con Bailotón

En el evento participaron integrantes de los grupos de ritmos musicalizados, los cuales forman parte de las más de 2 mil personas que asisten a estas clases en distintos espacios públicos.

En Saltillo , vecinos de la colonia Gustavo Espinoza Mireles participaron en un Bailotón realizado en el centro comunitario del sector.

Durante la jornada, los asistentes realizaron rutinas con música de diferentes géneros, además de convivir entre ellos.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte informó que actualmente estas clases se imparten en centros comunitarios, unidades deportivas y algunas plazas públicas, en horarios matutinos y vespertinos.

Asimismo, recordó que cualquier persona interesada puede integrarse a estas actividades acudiendo al punto más cercano a su domicilio, con el pago de una cuota de recuperación.

Cabe señalar que el espacio donde se realizó el Bailotón forma parte del programa “Activa tu Parque”, a través del cual se rehabilitó la cancha ubicada a un costado del centro comunitario.