Convivencia y prevención marcan Ruta Recreativa en Saltillo

Cientos de personas aprovecharon el clima favorable para salir a caminar, trotar o andar en bicicleta durante la tradicional Ruta Recreativa en Saltillo, donde además de la activación física se ofrecieron servicios gratuitos de salud y dinámicas comunitarias. Cada domingo, distintas áreas del Ayuntamiento coordinan esfuerzos para convertir este espacio en un punto de encuentro familiar. En esta edición, la Dirección de Salud Pública Municipal mantuvo la campaña de inmunización contra el sarampión, además de realizar pruebas de detección de diabetes e hipertensión, así como orientación nutricional.

También se promovió el cuidado responsable de mascotas con la aplicación sin costo de vacunas antirrábicas y desparasitaciones, acciones dirigidas a fortalecer la salud pública desde el entorno familiar. PROXIMIDAD SOCIAL Y RECORRIDO DE SEIS KILÓMETROS Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo participaron con actividades de proximidad social, buscando estrechar la confianza y el vínculo con la población asistente.

El circuito comprende casi seis kilómetros sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo que va de Baja California a Canadá, y permanece abierto de 07:00 a 12:00 horas. Autoridades municipales reiteraron la invitación a la ciudadanía para sumarse cada fin de semana a esta iniciativa, que combina esparcimiento, bienestar y servicios preventivos en un mismo espacio.

