Convivencia y prevención marcan Ruta Recreativa en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 1 marzo 2026
    Convivencia y prevención marcan Ruta Recreativa en Saltillo
    Familias recorren en bicicleta y a pie el circuito habilitado sobre el bulevar Venustiano Carranza. CORTESÍA

Activación dominical reúne a cientos en circuito de 6 km; autoridades acercan vacunación, detecciones médicas y acciones de proximidad social

Cientos de personas aprovecharon el clima favorable para salir a caminar, trotar o andar en bicicleta durante la tradicional Ruta Recreativa en Saltillo, donde además de la activación física se ofrecieron servicios gratuitos de salud y dinámicas comunitarias.

Cada domingo, distintas áreas del Ayuntamiento coordinan esfuerzos para convertir este espacio en un punto de encuentro familiar. En esta edición, la Dirección de Salud Pública Municipal mantuvo la campaña de inmunización contra el sarampión, además de realizar pruebas de detección de diabetes e hipertensión, así como orientación nutricional.

$!Personal de salud aplicó vacunas y realizó pruebas preventivas durante la jornada.
Personal de salud aplicó vacunas y realizó pruebas preventivas durante la jornada. CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Llama Obispo de Saltillo a fortalecer lazos familiares ante desafíos de la vida moderna

También se promovió el cuidado responsable de mascotas con la aplicación sin costo de vacunas antirrábicas y desparasitaciones, acciones dirigidas a fortalecer la salud pública desde el entorno familiar.

PROXIMIDAD SOCIAL Y RECORRIDO DE SEIS KILÓMETROS

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo participaron con actividades de proximidad social, buscando estrechar la confianza y el vínculo con la población asistente.

$!La Ruta Recreativa es el espacio ideal para pasear a los pequeñines.
La Ruta Recreativa es el espacio ideal para pasear a los pequeñines. CORTESÍA

El circuito comprende casi seis kilómetros sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo que va de Baja California a Canadá, y permanece abierto de 07:00 a 12:00 horas.

Autoridades municipales reiteraron la invitación a la ciudadanía para sumarse cada fin de semana a esta iniciativa, que combina esparcimiento, bienestar y servicios preventivos en un mismo espacio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Familias
Ruta Recreativa

Localizaciones


Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La medida surge de la nueva Ley para la Regulación de Establecimientos Privados para la Atención a las Adicciones en Coahuila.

Anexos de Coahuila ahora deben reportar al MP ingresos y altas de pacientes con adicciones
El trámite es gratuito y se realizará en línea del 2 al 19 de marzo

Este lunes inicia registro de la Beca Rita Cetina en Coahuila
Los bisontes vuelven a correr los prados en una reserva en Cuatro Ciénegas

Saltillo: Fotoperiodismo de VANGUARDIA... lo mejor de febrero de 2026
true

El domingo de ‘El Mencho’: la falsa normalidad
true

Radiografía de la inseguridad: ENVIPE 2025
Consejeros de guerra de Trump

Consejeros de guerra de Trump
Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla

Reforma electoral: Cámbienselas todas... o mejor, rechácenla
¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?

¿Medios de comunicación, los nuevos espacios de apuestas?