Despliegan plan integral de seguridad en Saltillo con vigilancia en mercados, bancos y colonias

El alcalde Javier Díaz González explicó que esta estrategia se sustenta en un análisis de los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, en la que Saltillo fue reconocida como la capital más segura del país, además de contar con la cuarta policía municipal y la séptima corporación más confiable a nivel nacional.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana inició la implementación de un plan integral de seguridad en Saltillo, mediante el cual se refuerzan tareas de vigilancia, prevención del delito y proximidad social en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Pese a estos indicadores, el edil subrayó que la administración municipal no bajará la guardia, ya que la innovación constante y el trabajo permanente son clave para mantener a la ciudad en los primeros lugares en materia de seguridad.

“Aquí la fórmula es muy sencilla: mantener un trabajo coordinado con la ciudadanía, con el respaldo total del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como de las fiscalías estatal y federal, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México”, señaló.

Por su parte, el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, detalló que el plan integral contempla el despliegue de corporaciones y agrupamientos especializados para atender de manera simultánea diversas áreas y a un mayor número de personas.

Indicó que se mantiene presencia policial en mercados de alta afluencia como Bellavista, Mirasierra, Guayulera y Plaza de la Madre, entre otros, además de vigilancia permanente en bancos y cajeros automáticos, con el apoyo de binomios caninos.

En materia de transporte público, el Agrupamiento de Transporte entrega información preventiva y teléfonos de contacto a las y los usuarios, mientras que en colonias se despliegan elementos operativos desde las 5:00 de la mañana para brindar acompañamiento a personas que se trasladan a sus centros de trabajo.

Asimismo, en zonas escolares se realizan labores de vialidad para proteger a estudiantes y padres de familia, y se avanza en la integración de corredores comerciales de seguridad a través de grupos de WhatsApp, como los ubicados en los bulevares Isidro López y Urdiñola, entre otros.

Garza Félix destacó también la participación de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) en plazas públicas, donde a partir de las 22:00 horas se aplica el programa Infancia Segura, enfocado en prevenir que niñas y niños permanezcan en la vía pública sin la supervisión de personas adultas.