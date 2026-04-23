Convocan a rally infantil en la Alameda para promover movilidad segura en Saltillo

Con motivo del Día del Niño y la Niña, el colectivo Transporte Digno Saltillo organizará un rally infantil en la Alameda Zaragoza, con el objetivo de acercar a las infancias a temas de movilidad y seguridad en el espacio público. La actividad, denominada “Exploradores de la Alameda”, se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril a las 16:00 horas, con punto de reunión en la biblioteca central del parque. Está dirigida a niñas, niños y sus familias.

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, el rally busca que los participantes aprendan de manera lúdica sobre su derecho humano a la movilidad, así como sobre la importancia de transitar de forma segura en la ciudad. Para el desarrollo de la actividad, el colectivo contará con el apoyo de una educadora, con el fin de facilitar dinámicas enfocadas en el aprendizaje a través del juego. Los organizadores señalaron que este tipo de ejercicios buscan fomentar desde la infancia una cultura de movilidad responsable y consciente, además de abrir espacios de participación para las familias en temas urbanos.

El evento es de acceso libre y forma parte de las actividades impulsadas durante abril, mes en el que se promueven acciones dirigidas a niñas y niños.

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