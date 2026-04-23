Vigilarán cumplimiento de normatividad en quintas y albercas de Saltillo ante temporada vacacional

Francisco Zaracho, secretario del Ayuntamiento de Saltillo, informó que, tras las vacaciones de Semana Santa, no se presentaron incidencias en estos espacios, gracias a la supervisión constante de las autoridades municipales.

El Gobierno Municipal de Saltillo mantendrá los operativos de vigilancia en quintas y albercas durante la próxima temporada de verano, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de las licencias de funcionamiento.

“Ahora que inicie próximamente el verano, temporada de vacaciones, vamos a dar el mismo operativo. No tuvimos ningún inconveniente”, aseguró el funcionario respecto a la efectividad de las revisiones previas.

Zaracho detalló que durante los recorridos se verifica que los establecimientos cuenten con personal capacitado para salvaguardar la integridad de los asistentes, especialmente de los menores de edad y adultos mayores.

“Cumplían, tenían las personas que salvaguardaban la integridad de las niñas y los niños o de los adultos en las albercas”, puntualizó el secretario al referirse al estado de los locales supervisados.

Sobre la regularización de palapas y centros recreativos, el funcionario explicó que los propietarios deben contar con el plan de contingencia de Protección Civil y los permisos de uso de suelo correspondientes ante Desarrollo Urbano.

“Cuando no cuentan con el plan de contingencia, se les da un aviso para que puedan acercarse a Desarrollo Urbano y se les da un tiempo prudente para que puedan regularizar su situación”, explicó.

El secretario señaló que, en caso de detectar irregularidades durante una fiesta, la autoridad opta por no interrumpir el evento por respeto a los ciudadanos que contrataron el servicio de buena fe.

“Siempre se respeta que termine la festividad que se encuentra ahí para no incomodar a quien de buena fe rentó”, comentó Zaracho, subrayando que la responsabilidad recae directamente en los dueños de los predios.

Finalmente, el Ayuntamiento continuará con los recorridos de vigilancia de una a dos veces por semana para detectar establecimientos reincidentes que operan sin los registros oficiales necesarios en la capital.