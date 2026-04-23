Vigilarán cumplimiento de normatividad en quintas y albercas de Saltillo ante temporada vacacional

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Saltillo
/ 23 abril 2026
    Vigilarán cumplimiento de normatividad en quintas y albercas de Saltillo ante temporada vacacional
    Supervisiones buscan garantizar que establecimientos con alberca cuenten con personal capacitado y permisos en regla. ARCHIVO

El Ayuntamiento de Saltillo reporta saldo blanco tras los operativos de Semana Santa y prepara acciones para el verano

El Gobierno Municipal de Saltillo mantendrá los operativos de vigilancia en quintas y albercas durante la próxima temporada de verano, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y el cumplimiento de las licencias de funcionamiento.

Francisco Zaracho, secretario del Ayuntamiento de Saltillo, informó que, tras las vacaciones de Semana Santa, no se presentaron incidencias en estos espacios, gracias a la supervisión constante de las autoridades municipales.

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“Ahora que inicie próximamente el verano, temporada de vacaciones, vamos a dar el mismo operativo. No tuvimos ningún inconveniente”, aseguró el funcionario respecto a la efectividad de las revisiones previas.

Zaracho detalló que durante los recorridos se verifica que los establecimientos cuenten con personal capacitado para salvaguardar la integridad de los asistentes, especialmente de los menores de edad y adultos mayores.

“Cumplían, tenían las personas que salvaguardaban la integridad de las niñas y los niños o de los adultos en las albercas”, puntualizó el secretario al referirse al estado de los locales supervisados.

Sobre la regularización de palapas y centros recreativos, el funcionario explicó que los propietarios deben contar con el plan de contingencia de Protección Civil y los permisos de uso de suelo correspondientes ante Desarrollo Urbano.

“Cuando no cuentan con el plan de contingencia, se les da un aviso para que puedan acercarse a Desarrollo Urbano y se les da un tiempo prudente para que puedan regularizar su situación”, explicó.

El secretario señaló que, en caso de detectar irregularidades durante una fiesta, la autoridad opta por no interrumpir el evento por respeto a los ciudadanos que contrataron el servicio de buena fe.

“Siempre se respeta que termine la festividad que se encuentra ahí para no incomodar a quien de buena fe rentó”, comentó Zaracho, subrayando que la responsabilidad recae directamente en los dueños de los predios.

Finalmente, el Ayuntamiento continuará con los recorridos de vigilancia de una a dos veces por semana para detectar establecimientos reincidentes que operan sin los registros oficiales necesarios en la capital.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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